Dünyanın en garip canlılarından: Turuncu köpek balığı görüldü

Kosta Rika açıklarında yapılan bir balıkçılık gezisinde, hem ksantizm hem de albinizm özellikleri taşıyan nadir bir turuncu hemşire köpekbalığı görüntülendi... 25.08.2025, Sputnik Türkiye

Tortuguero Milli Parkı yakınlarında 36 metre derinlikte yakalanan hemşire köpekbalığı, balıkçılar tarafından fotoğraflanarak sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede dikkat çekti. Uzmanlara göre bugüne kadar Karayipler’de hiçbir kıkırdaklı balık bu renkte görülmemişti.Neden turuncu renkte?Araştırmacılar, köpekbalığının turuncu görünümünün ksantizm (ksantokroizm) adı verilen pigment bozukluğundan kaynaklandığını belirtiyor. Bu durumda derideki kırmızı pigment eksikliği, aşırı sarı-altın tonlarının öne çıkmasına yol açıyor.Beyaz gözler ve albinizmKöpekbalığı yalnızca turuncu derisiyle değil, aynı zamanda albinizm belirtileri ile de şaşırttı. Tamamen beyaz gözleri olan bu nadir birey, türünün bilinen kahverengi derili ve koyu gözlü üyelerinden tamamen farklı bir görünüme sahip.Türün hayatta kalma mücadelesiNormalde hemşire köpekbalıkları kahverengi derileri sayesinde deniz tabanına uyum sağlar ve yırtıcılardan korunur. Ancak bu parlak turuncu birey için kamuflaj çok daha zor. Araştırmacılar, bu köpekbalığının yetişkinliğe kadar hayatta kalmayı başarmış olmasının, türün uyum yeteneği hakkında önemli ipuçları sunduğunu belirtiyor.Bilim dünyasında yankı uyandırdıRio Grande Federal Üniversitesi’nin çalışmasına göre, bu olağanüstü renklenme doğada oldukça nadir görülüyor. Araştırmacılar, bu keşfin hemşire köpekbalıklarının ekolojik adaptasyonu ve genetik çeşitliliği hakkında yeni sorular doğurduğunu ifade ediyor.

