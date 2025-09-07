Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/antalyada-orman-yangini-kemerdeki-yangina-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1099168432.html
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 07.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-07T11:29+0300
2025-09-07T12:29+0300
türki̇ye
antalya
orman yangını
kemer
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/07/1099168679_0:688:1200:1363_1920x0_80_0_0_a70d2e9384c88bae1f6f1d5a4505335d.jpg
Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.Kemer'de orman yangınıKiriş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi sevk edildi.Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle otellere yakın bölgede etkili olan alevler kontrol altına alındı.8 dönüm arazi zarar gördüYangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 8 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/bodrumda-orman-yangini-mudahale-suruyor-1099159503.html
türki̇ye
antalya
kemer
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/07/1099168679_0:575:1200:1475_1920x0_80_0_0_a89a9e24e30abc8779a0915f44b9402b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
antalya, orman yangını, kemer
antalya, orman yangını, kemer

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

11:29 07.09.2025 (güncellendi: 12:29 07.09.2025)
© Ayşe Şensoy BoztepeAntalya'da orman yangını: Kemer'deki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Antalya'da orman yangını: Kemer'deki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2025
© Ayşe Şensoy Boztepe
Abone ol
Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kemer'de orman yangını

Kiriş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle otellere yakın bölgede etkili olan alevler kontrol altına alındı.

8 dönüm arazi zarar gördü

Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 8 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Denizli - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2025
TÜRKİYE
Bodrum'da orman yangını: Müdahale sürüyor
Dün, 14:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала