Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 07.09.2025, Sputnik Türkiye

Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.Kemer'de orman yangınıKiriş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi sevk edildi.Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle otellere yakın bölgede etkili olan alevler kontrol altına alındı.8 dönüm arazi zarar gördüYangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 8 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

