Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

11:29 07.09.2025 (güncellendi: 12:29 07.09.2025)
Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kiriş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle otellere yakın bölgede etkili olan alevler kontrol altına alındı.
8 dönüm arazi zarar gördü
Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 8 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.