https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/bodrumda-orman-yangini-mudahale-suruyor-1099159503.html

Bodrum'da orman yangını: Müdahale sürüyor

Bodrum'da orman yangını: Müdahale sürüyor

Sputnik Türkiye

Bodrum'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. 06.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-06T14:47+0300

2025-09-06T14:47+0300

2025-09-06T15:37+0300

türki̇ye

bodrum

orman yangını

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098978843_0:0:1979:1114_1920x0_80_0_0_c0150ac4d10f54a356fe8496090456ac.jpg

Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bodrum Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.Ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/bursada-yine-orman-yangini-cikti-1099141485.html

türki̇ye

bodrum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bodrum, orman yangını