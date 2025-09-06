Türkiye
Bodrum'da orman yangını: Müdahale sürüyor
Bodrum'da orman yangını: Müdahale sürüyor
Bodrum'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. 06.09.2025, Sputnik Türkiye
Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bodrum Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.Ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.
Bodrum'da orman yangını: Müdahale sürüyor

14:47 06.09.2025 (güncellendi: 15:37 06.09.2025)
Bodrum'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bodrum Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.
