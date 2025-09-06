https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/bodrumda-orman-yangini-mudahale-suruyor-1099159503.html
Bodrum'da orman yangını: Müdahale sürüyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bodrum Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.Ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.
