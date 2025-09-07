https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/ankaralilar-dikkat-cok-kuvvetli-geliyor-kent-genelinde-geceden-itibaren-etkili-olacak-1099172124.html

Ankaralılar dikkat, çok kuvvetli geliyor: Kent genelinde geceden itibaren etkili olacak

Ankaralılar dikkat, çok kuvvetli geliyor: Kent genelinde geceden itibaren etkili olacak

Ankara Valiliği, yarın gece ilk saatlerden itibaren kent genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi. 07.09.2025, Sputnik Türkiye

Ankara Valiliği gün ve saat vererek kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.Ankara için sağanak uyarısıValilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre, pazartesi günü gece ilk saatlerden itibaren Ankara genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

