Ali Koç 'ilk kez' diyerek açıkladı: Mourinho neden gönderildi?
13:52 07.09.2025 (güncellendi: 14:00 07.09.2025)
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mourinho'nun neden gönderildiğini açıkladı. Mourinho'nun defans ağırlıklı oyun istediğini söyleyen Koç, "Geldiğimiz nokta itibarıyla bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık" dedi. Ali Koç, "Yarın sporcuların maaşını nasıl ödeyeceğiz diye uyuyamadığım oldu" ifadelerini de kullandı.
Fenerbahçe Ali Koç Mourinho'nun neden gönderildiğini ilk kez açıkladı:
“Mourinho’yu neden gönderdik? İlk kez burada açıklıyorum. Acı bir ayrılık. Kimyamız uyuşuyordu, başarıları ortada. Onu buraya getirebilmek bile büyük başarıydı. Her şeyden öte dost olduğum biriyle ayrılmak zordu. Hocamızı getirirken defans ağırlıklı oynadığını biliyorduk. Ama sezon sonunda daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk. 99 golle 99 puan toplamaktır bizim genetiğimiz. Benfica’ya elenmek sorun değil ama elenme şeklimiz kabul edilemez. Bu da bana geçen yılın futbolunun devam edeceğini hissettirdi. Geldiğimiz nokta itibarıyla bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık. Bu futbol Avrupa’da iş yapar ama Türkiye’de çoğu maçta ezip geçmemiz gerekiyor. Her maçta geriye düşüp öne geçmek için çırpınıyoruz.”
'Uyku haplarıyla tanıştım'
Başkanlığa dair de merak edilenleri açıklayan Koç, ""Yarın çalışanların ve sporcuların maaşını nasıl ödeyeceğiz diye uyuyamadığım geceler oldu. Uyku haplarıyla tanıştım." dedi.
