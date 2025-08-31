Jose Mourinho: Ben böyleyim. Bitti mi, biter
09:47 31.08.2025 (güncellendi: 09:55 31.08.2025)
Eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İstanbul'dan ayrıldı. Mourinho Portekiz'de basına konuşan Mourinho "Ben böyleyim; bitti mi, biter" açıklamasını yaptı.
Sarı-lacivertliler ile sözleşmesi feshedilen Portekizli teknik adam, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi. Mourinho, Türk Hava Yolları’nın (THY) tarifeli uçağıyla Lizbon’a iniş yaptı.
"Eve gidip Sporting-Porto maçını izleyeceğim ve ailemle akşam yemeği yiyeceğim. Benim maç öncesi basın toplantımı gördünüz mü?"
Mourinho, havaalanında Portekiz basınından Record'a konuştu. Mourinho şu ifadeleri kullandı:
"Eve gidip Sporting-Porto maçını izleyeceğim ve ailemle akşam yemeği yiyeceğim. Benim maç öncesi basın toplantımı gördünüz mü?"
Muhabirin, "Böyle bir karar bekliyor muydunuz? Ya da transferle ilgili sözleriniz kararda etkili oldu mu?" sorusuna Portekizli teknik adam, "Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Ben böyleyim; bitti mi, biter" cevabını verdi.
Mourinho, havalimanında fotoğraf isteğinde bulunan futbolseverleri de kırmayarak onlarla fotoğraf çektirdi. Portekizli teknik adamın yanında antrenörlerinden bazılarının da bulunduğu dikkati çekti.