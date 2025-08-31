https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/jose-mourinho-ben-boyleyim-bitti-mi-biter-1098950218.html

Jose Mourinho: Ben böyleyim. Bitti mi, biter

Jose Mourinho: Ben böyleyim. Bitti mi, biter

Sputnik Türkiye

Eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İstanbul'dan ayrıldı. Mourinho Portekiz'de basına konuşan Mourinho "Ben böyleyim; bitti mi, biter" açıklamasını... 31.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-31T09:47+0300

2025-08-31T09:47+0300

2025-08-31T09:55+0300

spor

jose mourinho

i̇stanbul havalimanı

lizbon

portekiz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1f/1098949499_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6c77585728bfdd88e4aeb198146daf06.jpg

Sarı-lacivertliler ile sözleşmesi feshedilen Portekizli teknik adam, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi. Mourinho, Türk Hava Yolları’nın (THY) tarifeli uçağıyla Lizbon’a iniş yaptı. Mourinho, havaalanında Portekiz basınından Record'a konuştu. Mourinho şu ifadeleri kullandı:Muhabirin, "Böyle bir karar bekliyor muydunuz? Ya da transferle ilgili sözleriniz kararda etkili oldu mu?" sorusuna Portekizli teknik adam, "Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Ben böyleyim; bitti mi, biter" cevabını verdi.Mourinho, havalimanında fotoğraf isteğinde bulunan futbolseverleri de kırmayarak onlarla fotoğraf çektirdi. Portekizli teknik adamın yanında antrenörlerinden bazılarının da bulunduğu dikkati çekti.

i̇stanbul havalimanı

lizbon

portekiz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jose mourinho, i̇stanbul havalimanı, lizbon, portekiz