KPSS maratonu başlıyor: İlk oturum 7 Eylül’de

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), 7 Eylül’de yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile başlayacak. 402 bin 105 adayın katılacağı sınav 81 il ve... 05.09.2025, Sputnik Türkiye

ÖSYM’nin duyurusuna göre KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül Pazar günü yapılacak. Sınavda 120 soru yer alacak ve adaylara 130 dakika cevaplama süresi tanınacak. Saat 10.15’te başlayacak sınav, 12.25’te sona erecek. Adaylar, 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.Alan Bilgisi sınavları 13-14 Eylül’deKPSS Alan Bilgisi sınavları üç oturum halinde düzenlenecek.400 binden fazla aday yarışacakÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bu yıl 402 bin 105 adayın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna başvurduğunu açıkladı. Katılımcıların 223 bin 757’sini kadın, 178 bin 348’ini ise erkek adaylar oluşturuyor.Engelli ve gazi adaylara özel düzenlemeErsoy, sınava 936 engelli adayın katılacağını belirterek, “Engelli adaylardan ek süre kullanması uygun görülenler 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, 2 bin 330 aday bu haktan yararlandı.” dedi.Genel Yetenek ve Genel Kültür’de hangi sorular var?Sınav, 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür sorusundan oluşacak.Sınav güvenliği için yoğun önlemÖSYM’den yapılan açıklamada, sınav güvenliği için geniş önlemler alındığı vurgulandı:

