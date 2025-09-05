https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/kpss-maratonu-basliyor-ilk-oturum-7-eylulde-1099138411.html
KPSS maratonu başlıyor: İlk oturum 7 Eylül’de
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), 7 Eylül’de yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile başlayacak. 402 bin 105 adayın katılacağı sınav 81 il ve... 05.09.2025, Sputnik Türkiye
ÖSYM’nin duyurusuna göre KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül Pazar günü yapılacak. Sınavda 120 soru yer alacak ve adaylara 130 dakika cevaplama süresi tanınacak. Saat 10.15’te başlayacak sınav, 12.25’te sona erecek. Adaylar, 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.Alan Bilgisi sınavları 13-14 Eylül’deKPSS Alan Bilgisi sınavları üç oturum halinde düzenlenecek.400 binden fazla aday yarışacakÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bu yıl 402 bin 105 adayın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna başvurduğunu açıkladı. Katılımcıların 223 bin 757’sini kadın, 178 bin 348’ini ise erkek adaylar oluşturuyor.Engelli ve gazi adaylara özel düzenlemeErsoy, sınava 936 engelli adayın katılacağını belirterek, “Engelli adaylardan ek süre kullanması uygun görülenler 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, 2 bin 330 aday bu haktan yararlandı.” dedi.Genel Yetenek ve Genel Kültür’de hangi sorular var?Sınav, 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür sorusundan oluşacak.Sınav güvenliği için yoğun önlemÖSYM’den yapılan açıklamada, sınav güvenliği için geniş önlemler alındığı vurgulandı:
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), 7 Eylül’de yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile başlayacak. 402 bin 105 adayın katılacağı sınav 81 il ve Lefkoşa’da 135 merkezde gerçekleştirilecek. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, güvenlik önlemlerinin alındığını, sınavın sorunsuz tamamlanması için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.
Alan Bilgisi sınavları 13-14 Eylül’de
KPSS Alan Bilgisi sınavları üç oturum halinde düzenlenecek.
13 Eylül Cumartesi, 10.15:
Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
13 Eylül Cumartesi, 14.45:
Hukuk, İktisat, Maliye
14 Eylül Pazar, 10.15:
İşletme, Muhasebe, İstatistik
400 binden fazla aday yarışacak
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bu yıl 402 bin 105 adayın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna başvurduğunu açıkladı. Katılımcıların 223 bin 757’sini kadın, 178 bin 348’ini ise erkek adaylar oluşturuyor.
Engelli ve gazi adaylara özel düzenleme
Ersoy, sınava 936 engelli adayın katılacağını belirterek, “Engelli adaylardan ek süre kullanması uygun görülenler 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, 2 bin 330 aday bu haktan yararlandı.” dedi.
Genel Yetenek ve Genel Kültür’de hangi sorular var?
Sınav, 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür sorusundan oluşacak.
Genel Yetenek:
Sözel akıl yürütme, dil bilgisi, yazım kuralları, sayısal ve mantıksal akıl yürütme.
Genel Kültür:
Tarih, Türkiye coğrafyası, temel yurttaşlık bilgisi, sosyoekonomik gelişmeler ve güncel konular.
Sınav güvenliği için yoğun önlem
ÖSYM’den yapılan açıklamada, sınav güvenliği için geniş önlemler alındığı vurgulandı:
1040 binada, 17 bin 41 salonda uygulama yapılacak.
54 bin 168 görevli sınavda yer alacak.
5 bin 769 emniyet personeli sahada olacak.
Nüfus cüzdanı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.