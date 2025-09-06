Yat ve teknelere ÖTV geldi: Vergi oranı yüzde 8 oldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/yat-ve-teknelere-otv-geldi-vergi-orani-yuzde-8-oldu-1099151704.html
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile daha önce sıfır olan ÖTV oranı yat, tekne ve gezinti gemileri için yüzde 8'e çıkarıldı. 06.09.2025
Yat, tekne ve gezinti gemileri artık Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) tabi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, bu deniz taşıtlarında ÖTV oranı yüzde 8 olarak uygulanacak.Kararla birlikte ÖTV kapsamına giren taşıtlar şöyle:
Yat, tekne ve gezinti gemileri artık Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) tabi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, bu deniz taşıtlarında ÖTV oranı yüzde 8 olarak uygulanacak.
Kararla birlikte ÖTV kapsamına giren taşıtlar şöyle:
18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri, Yolcu ve gezinti gemileri, Yatlar, kotralar, tekneler ve benzeri deniz araçları, Eğlence ve spor amaçlı tekneler (kürekli kayıklar ve şişme kanolar hariç)