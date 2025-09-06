https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/yat-ve-teknelere-otv-geldi-vergi-orani-yuzde-8-oldu-1099151704.html

Yat ve teknelere ÖTV geldi: Vergi oranı yüzde 8 oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile daha önce sıfır olan ÖTV oranı yat, tekne ve gezinti gemileri için yüzde 8’e çıkarıldı. 06.09.2025, Sputnik Türkiye

Yat, tekne ve gezinti gemileri artık Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) tabi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, bu deniz taşıtlarında ÖTV oranı yüzde 8 olarak uygulanacak.Kararla birlikte ÖTV kapsamına giren taşıtlar şöyle:

