5 üniversiteye rektör ataması yapıldı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 5 üniversitenin rektör ataması gerçekleştirildi.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre:
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri, Boğaziçi, Demiroğlu Bilim, İzmir Demokrasi ve Marmara üniversitelerine yeni rektörler atandı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 5 üniversitenin rektör ataması gerçekleştirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre:
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Aslan,
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci,
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Çavlan Çiftçi,
İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu ve
Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mehmet Emin Okur atandı
