5 üniversiteye rektör ataması yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri, Boğaziçi, Demiroğlu Bilim, İzmir Demokrasi ve Marmara üniversitelerine yeni... 06.09.2025
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 5 üniversitenin rektör ataması gerçekleştirildi.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre:
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 5 üniversitenin rektör ataması gerçekleştirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre:
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Aslan,
Boğaziçi Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci,
Demiroğlu Bilim Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Çavlan Çiftçi,
İzmir Demokrasi Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu
ve
Marmara Üniversitesi
Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mehmet Emin Okur
atandı