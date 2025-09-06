https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/yakovenko-pentagonun-adinin-degismesi-guc-yoluyla-barisa-giden-yolun-bir-yansimasidir-1099154507.html
Yakovenko: Pentagon'un adının değişmesi, güç yoluyla barışa giden yolun bir yansımasıdır
Yakovenko: Pentagon'un adının değişmesi, güç yoluyla barışa giden yolun bir yansımasıdır
Pentagon'un adının 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirilmesini yorumlayan Yakovenko, söz konusu kararın Batı'nın siyasetindeki 'güç yoluyla barış' eğilimini... 06.09.2025
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Aleksandr Yakovenko, Doğu Ekonomik Forumu kapsamında Sputnik’e demecinde ABD Savunma Bakanlığı'nın adının ‘Savaş Bakanlığı’ olarak değiştirilmesinin, Batı’nın siyasetindeki ‘güç yoluyla barış’ eğilimini yansıttığını söyledi.Yakovenko, "Bu isim değişikliği, Batı’nın siyasetindeki genel eğilimi, yani ‘güç yoluyla barışa’ doğru rotasını yansıtıyor. (ABD Başkanı Donald) Trump da buna imzasını attı. Ancak o halde, BM ve Tüzüğü'nün ilkelerine dayanan tüm savaş sonrası sistemin ortadan kaldırılması söz konusu. Bu sistemin temel hükmü, Tüzüğün 51. Maddesi kapsamındaki meşru müdafaa hakkıyla ve insan hakları ile azınlıkların korunması ile dengelenmiş, uluslararası anlaşmazlıkları çözmek için güç kullanımının reddedilmesidir. İngilizler de buna dayanarak kendi War Office’lerinden vazgeçmiştir" diye konuştu.Büyük devletler düzeyinde, BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin veto hakkı içeren oybirliği ilkesinin özel olarak öngörüldüğünü ve bunun onları kendi aralarında anlaşmaya varmaya teşvik ettiğini hatırlatan Yakovenko, sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna'da, özünde ırkçı olan bir etnik merkezcilik devletin kurulmasının desteklenmesinin, saldırgan milliyetçiliğin çeşitli kılıklarda ortaya çıktığı ve nitekim İkinci Dünya Savaşı’na yol açtığı 1918-1939 dönemine dayandığını dile getiren Yakovenko, şunları söyledi:
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Aleksandr Yakovenko, Doğu Ekonomik Forumu kapsamında Sputnik’e demecinde ABD Savunma Bakanlığı'nın adının ‘Savaş Bakanlığı’ olarak değiştirilmesinin, Batı’nın siyasetindeki ‘güç yoluyla barış’ eğilimini yansıttığını söyledi.
Yakovenko, "Bu isim değişikliği, Batı’nın siyasetindeki genel eğilimi, yani ‘güç yoluyla barışa’ doğru rotasını yansıtıyor. (ABD Başkanı Donald) Trump da buna imzasını attı. Ancak o halde, BM ve Tüzüğü'nün ilkelerine dayanan tüm savaş sonrası sistemin ortadan kaldırılması söz konusu. Bu sistemin temel hükmü, Tüzüğün 51. Maddesi kapsamındaki meşru müdafaa hakkıyla ve insan hakları ile azınlıkların korunması ile dengelenmiş, uluslararası anlaşmazlıkları çözmek için güç kullanımının reddedilmesidir. İngilizler de buna dayanarak kendi War Office’lerinden vazgeçmiştir" diye konuştu.
Büyük devletler düzeyinde, BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin veto hakkı içeren oybirliği ilkesinin özel olarak öngörüldüğünü ve bunun onları kendi aralarında anlaşmaya varmaya teşvik ettiğini hatırlatan Yakovenko, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ukrayna meselesinde Batı, Güvenlik Konseyi'ni atlayarak, Rusya'nın veto yetkisinin olmadığı Genel Kurul üzerinden hareket etmeye çalıştı. Ancak daha da önemlisi, (eski Fransa Cumhurbaşkanı) François Hollande ve (eski Almanya Başbakanı) Angela Merkel'in, BM Güvenlik Konseyi tarafından, yani ABD'nin de katılımıyla onaylanan Şubat 2015 tarihli Minsk anlaşmalarını uygulama niyetleri olmadığını söylemeleri ile Batı, kendisine olan güveni zedeledi.
Ukrayna'da, özünde ırkçı olan bir etnik merkezcilik devletin kurulmasının desteklenmesinin, saldırgan milliyetçiliğin çeşitli kılıklarda ortaya çıktığı ve nitekim İkinci Dünya Savaşı’na yol açtığı 1918-1939 dönemine dayandığını dile getiren Yakovenko, şunları söyledi:
Böylece Batı maskeleri çıkarıyor ve politikasında her şey yerli yerine oturuyor. Yani diğer bir deyişle sadece BM'nin kuruluşunun da bir parçası olduğu Avrupa'daki Yalta-Potsdam çözümü değil, aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı'nı izleyen (Moskova’nın katılmadığı, katılması halinde adil ve kalıcı olabilecek) Versay çözümü de sorgulanıyor. Düşündüren çok şey var.