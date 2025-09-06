https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/yakovenko-pentagonun-adinin-degismesi-guc-yoluyla-barisa-giden-yolun-bir-yansimasidir-1099154507.html

Yakovenko: Pentagon'un adının değişmesi, güç yoluyla barışa giden yolun bir yansımasıdır

Pentagon'un adının ‘Savaş Bakanlığı’ olarak değiştirilmesini yorumlayan Yakovenko, söz konusu kararın Batı’nın siyasetindeki ‘güç yoluyla barış’ eğilimini... 06.09.2025, Sputnik Türkiye

Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Aleksandr Yakovenko, Doğu Ekonomik Forumu kapsamında Sputnik’e demecinde ABD Savunma Bakanlığı'nın adının ‘Savaş Bakanlığı’ olarak değiştirilmesinin, Batı’nın siyasetindeki ‘güç yoluyla barış’ eğilimini yansıttığını söyledi.Yakovenko, "Bu isim değişikliği, Batı’nın siyasetindeki genel eğilimi, yani ‘güç yoluyla barışa’ doğru rotasını yansıtıyor. (ABD Başkanı Donald) Trump da buna imzasını attı. Ancak o halde, BM ve Tüzüğü'nün ilkelerine dayanan tüm savaş sonrası sistemin ortadan kaldırılması söz konusu. Bu sistemin temel hükmü, Tüzüğün 51. Maddesi kapsamındaki meşru müdafaa hakkıyla ve insan hakları ile azınlıkların korunması ile dengelenmiş, uluslararası anlaşmazlıkları çözmek için güç kullanımının reddedilmesidir. İngilizler de buna dayanarak kendi War Office’lerinden vazgeçmiştir" diye konuştu.Büyük devletler düzeyinde, BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin veto hakkı içeren oybirliği ilkesinin özel olarak öngörüldüğünü ve bunun onları kendi aralarında anlaşmaya varmaya teşvik ettiğini hatırlatan Yakovenko, sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna'da, özünde ırkçı olan bir etnik merkezcilik devletin kurulmasının desteklenmesinin, saldırgan milliyetçiliğin çeşitli kılıklarda ortaya çıktığı ve nitekim İkinci Dünya Savaşı’na yol açtığı 1918-1939 dönemine dayandığını dile getiren Yakovenko, şunları söyledi:

