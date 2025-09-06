https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/unlu-teknoloji-devinin-turkiye-ceosuna-26-milyon-euroluk-santaj-1099155152.html

Ünlü teknoloji devinin Türkiye CEO'suna 2.6 milyon Euro'luk şantaj



Dünyada teknoloji ve beyaz eşya sektörünün önde gelen şirketlerinden Siemens'in Türkiye CEO'su Hüseyin Geliş, kendisine şantaj yapıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu. İddiaya göre avukat Fatma Binnur Kortun Ertek, Siemens Emekli ve Yardımlaşma Vakfı üyelerinin vekili sıfatıyla Hüseyin Geliş’in avukatına gitti. Ertek, Hüseyin Geliş’in vakıf yönetimiyle birlikte haksız menfaat temin ettiğini öne sürerek 2.6 milyon Euro (125 milyon TL) istedi. Paranın verilmemesi halinde aleyhinde haberler yaptırma şantajında bulunduğu iddia edilen avukat Ertek hakkında, 4 yıl 8 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı. İtibarınızı zedelerim diye tehdit etti iddiası Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına CEO Hüseyin Geliş'in şikâyetiyle başlayan süreç şöyle gelişti; 26 Şubat 2024'ta yapılan bir görüşmede avukat Kortun Ertek, Siemens Emekli ve Yardımlaşma Vakfı üyelerinin vekili sıfatıyla toplam 2 milyon 653 bin Euro para Euro talep etti. Bu ödemenin diğer üyelerin haberi olmadan yapılmasını ve ayrıca bir "gizlilik sözleşmesi" imzalanmasını istediği ileri sürüldü. Müşteki taraf, ödemeye yanaşılmadığı takdirde "şirket ve yöneticiler hakkında itibarı zedeleyecek haberler çıkarılacağı, sosyal medyada yayılacağı" yönünde ifadeler kullanıldığını savcılığa aktardı.Şikâyet dilekçesinde, Kortun Ertek'in talep edilen paranın Siemens'in bilançosunda vakıf için ayrılmış 32 milyon Euro'luk bir kalemden karşılanabileceğini söylediği belirtildi. Savcılığa göre, bu talebin reddedilmesi durumunda şirketin marka değerinin sarsılacağı, basında aleyhte haberlerin çıkabileceği yönünde uyarılar yapıldı.Şantaj suçunu kuvvetlendiren girişim vurgusu16 Nisan 2024 tarihinde müştekiye gönderilen noter ihtarnamesinde, belirtilen miktarın ödenmemesi hâlinde şirketin "sorumluluktan kurtulamayacağı" yazıldı. Savcılık, bu adımı avukatın baskıyı artırmak için attığını ve şantaj suçunu kuvvetlendiren bir girişim olduğunu öne sürdü.Bakanlık soruşturma izni verdiAvukatın mesleki statüsü nedeniyle Adalet Bakanlığı'nın izni gerekiyordu. 25 Nisan 2025 tarihinde Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Kortun Ertek hakkında soruşturma izni verdi. Ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 Mayıs 2025'te hazırladığı iddianamede avukatın Türk Ceza Kanunu'nun 107. maddesi (şantaj) uyarınca yargılanmasını talep ettiHaber tehdidi yok alacaklarımı ilettim savunmasıAvukat Kortun Ertek ise 26 Şubat 2025 tarihinde verdiği ifadede, vakıftaki 6 üyenin alacak taleplerini ilettiğini, Siemens Emekli Sandığı Vakfı adına hukuki süreci yürüttüğünü ve kimseye haber tehdidinde bulunmadığını söyledi. "Müvekkillerimin haklarını almak için dava açtım, ihtarnameler de bu hukuki sürecin parçasıdır" diyerek suçlamaları reddetti.Dosyada dikkat çeken ayrıntılar arasında, ödeme kalemlerinden birinin 454 bin euro, toplam talebin ise 2,6 milyon euro olması yer alıyor. Ayrıca savcılık, şüphelinin geçmişte Siemens çalışanı eski eşine yönelik davalarda da medyada ses getiren haberlerle gündeme geldiğini hatırlattı.

