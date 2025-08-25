https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/sosyal-medyada-cinsel-taciz-tuzagi-643-milyon-liralik-vurgun--1098808034.html

Sosyal medyada cinsel taciz tuzağı: 643 milyon liralık vurgun

Sosyal medyada cinsel taciz tuzağı: 643 milyon liralık vurgun

Sosyal medyada cinsel içerikli video ve görüntülerini kayda aldıkları bazı kişilerden şantaj yoluyla 643 milyon lira alan çete çökertildi.

Sosyal medya üzerinden bazı kişilerin cinsel içerikli video ve görüntülerini kayda alarak, bu görüntüler üzerinden para isteyen çete çökertildi. 325 kişiyi tuzaklarına düşüren çetenin 643 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken, paraların yurt dışında kripto para hesaplarına aktarıldığı ortaya çıktı. Kendilerini 'avukat' olarak tanıttılarSinop merkezli 6 ilde Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden vatandaşların cinsel içerikli görüntülerini kayda alıp şantaj yapan, kendilerini avukat olarak tanıtarak 325 kişiyi dolandıran ve elde ettikleri haksız kazançları kripto hesaplara aktaran organize suç örgütü çökertildi. Hesaplarında 643 milyon liralık para hareketliliği tespit edilen örgütün elebaşı H.Y.'nin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyon kapsamında 472 banka hesabına bloke konuldu.

