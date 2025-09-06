https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/ukrayna-ihalari-zaporojye-ngsnin-egitim-merkezini-hedef-aldi-1099166124.html

Ukrayna İHA’ları Zaporojye NGS’nin eğitim merkezini hedef aldı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait insansız hava araçlarının (İHA) Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) eğitim merkezine saldırdığı bildirildi. 06.09.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0b/1086738247_0:239:3071:1966_1920x0_80_0_0_b12c7ad086742f5004c22b91304a447e.jpg

Zaporojye NGS’nin basın servisinden yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait İHA’ların, santralin eğitim merkezine saldırdığı belirtildi. Saldırıda binanın çatısının isabet aldığı, ancak ciddi bir hasar meydana gelmediği kaydedildi.Açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin eğitim merkezine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Saldırıda ‘G’ bloğunun çatısı isabet aldı. Bu binada, personel eğitimi için kritik öneme sahip, dünyadaki tek tam ölçekli reaktör salonu simülatörü bulunuyor” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, saldırı sonucunda ciddi bir hasar meydana gelmediği bilgisi paylaşıldı.Zaporojye NGS Dinyeper Nehri’nin sol kıyısında, Energodar kenti yakınında yer alıyor. Bu santral, blok sayısı ve kurulu güç bakımından Avrupa’daki en büyük nükleer enerji santrali durumunda. Her biri 1 gigavat kapasiteye sahip altı enerji bloğu bulunuyor.1 Eylül 2022’den bu yana santralde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gözlemcileri görev yapıyor. Aynı yılın ekim ayında santral, Rus uzmanlarının yönetimine geçmişti. Zaporojye Bölgesi, Eylül 2022’de yapılan referandumun sonucunda Rusya’ya bağlanmıştı. Kiev, referandumun sonuçlarını tanımamakta ve Energodar ile nükleer santrale yakın bölgeleri bombalamaya devam ediyor.

2025

