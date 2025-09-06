https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/turkiye-isveci-maglup-ederek-eurobasket-2025te-ceyrek-finale-yukseldi-1099158676.html
Türkiye, İsveç’i mağlup ederek EuroBasket 2025’te çeyrek finale yükseldi
14:01 06.09.2025 (güncellendi: 14:57 06.09.2025)
Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda son 16 turunda İsveç’i 85-79 yenen Türkiye, çeyrek finale adını yazdırdı. A Milli Basketbol Takımı, turnuvadaki yolculuğunu sürdürerek büyük bir başarıya imza attı.
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda heyecan son 16 turuyla devam etti. Türkiye A Milli Basketbol Takımı, İsveç karşısında sahaya çıktığı mücadelede 85-79’luk skorla galip gelerek çeyrek finale yükseldi.
Maç boyunca etkili hücum performansı sergileyen milliler, son periyotta rakibinin geri dönüş çabalarına izin vermedi. Kritik anlarda bulduğu sayılarla farkı koruyan A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025’te son sekiz takım arasına kaldı.
Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan karşılaşmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte açıklamalarda bulundu. Bakan Bak, A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik ederek, çeyrek finalde ay-yıldızlılara başarı diledi.