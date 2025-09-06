https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/turkiye-isveci-maglup-ederek-eurobasket-2025te-ceyrek-finale-yukseldi-1099158676.html

Türkiye, İsveç’i mağlup ederek EuroBasket 2025’te çeyrek finale yükseldi

Türkiye, İsveç’i mağlup ederek EuroBasket 2025’te çeyrek finale yükseldi

Sputnik Türkiye

Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda son 16 turunda İsveç’i 85-79 yenen Türkiye, çeyrek finale adını yazdırdı. A Milli Basketbol Takımı, turnuvadaki yolculuğunu... 06.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-06T14:01+0300

2025-09-06T14:01+0300

2025-09-06T14:57+0300

spor

türkiye

avrupa basketbol şampiyonası

türkiye a milli basketbol takımı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099158506_0:259:2719:1788_1920x0_80_0_0_493c0188c1755748ea81b234021aae1b.jpg

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda heyecan son 16 turuyla devam etti. Türkiye A Milli Basketbol Takımı, İsveç karşısında sahaya çıktığı mücadelede 85-79’luk skorla galip gelerek çeyrek finale yükseldi.Maç boyunca etkili hücum performansı sergileyen milliler, son periyotta rakibinin geri dönüş çabalarına izin vermedi. Kritik anlarda bulduğu sayılarla farkı koruyan A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025’te son sekiz takım arasına kaldı. Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan karşılaşmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte açıklamalarda bulundu. Bakan Bak, A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik ederek, çeyrek finalde ay-yıldızlılara başarı diledi. ‎

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/filenin-sultanlarindan-tarihi-basari-dunya-sampiyonasinda-finale-yukseldiler-1099157974.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, avrupa basketbol şampiyonası, türkiye a milli basketbol takımı