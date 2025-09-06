https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/trump-ukrayna-sorununu-cozmek-beklenenden-biraz-daha-zor-oldu-1099150940.html

Trump: Ukrayna sorununu çözmek beklenenden biraz daha zor oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışmanın çözümünün beklediğinden daha zor olduğunu söyledi. Trump, Beyaz Saray’daki açıklamasında, görev süresi boyunca 'yedi savaşa son verdiğini' öne sürerek, Ukrayna meselesinin düşündüğünden daha karmaşık çıktığını vurgulayarak, şöyle konuştu:Açıklamasında Trump, “Ukrayna’daki çatışma çözülecek, aksi halde bunun bedeli fazlasıyla yüksek olacaktır” ifadelerini kullandı.Ayrıca Trump, Ukrayna için güvenlik garantilerinin oluşturulması konusunda Washington’un müttefiklerle birlikte çalışacağını ve bu süreçte Avrupa ülkelerinin öncü rol üstleneceğini vurguladı. Oval Ofis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, “Biz bununla ilgileneceğiz. Birçok hayat kurtarmak istiyoruz, bu yüzden harekete geçeceğiz. İnsanlar bizden yardım bekliyor Avrupa öncü olacak, hem de büyük bir farkla. Onlar bu çatışmayı bitirmek istiyor ve bu gerçekleşecek” ifadelerini kullandı

