https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/trump-ukrayna-sorununu-cozmek-beklenenden-biraz-daha-zor-oldu-1099150940.html
Trump: Ukrayna sorununu çözmek beklenenden biraz daha zor oldu
Trump: Ukrayna sorununu çözmek beklenenden biraz daha zor oldu
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna çatışmasının çözümünün beklediğinden daha zor olacağını ifade ederken, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinde Avrupa'nın... 06.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-06T00:37+0300
2025-09-06T00:37+0300
2025-09-06T00:37+0300
ukrayna kri̇zi̇
donald trump
ukrayna
washington
vladimir putin
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099104486_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b073fa58cfde1131431e956cb1cd18d3.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışmanın çözümünün beklediğinden daha zor olduğunu söyledi. Trump, Beyaz Saray’daki açıklamasında, görev süresi boyunca 'yedi savaşa son verdiğini' öne sürerek, Ukrayna meselesinin düşündüğünden daha karmaşık çıktığını vurgulayarak, şöyle konuştu:Açıklamasında Trump, “Ukrayna’daki çatışma çözülecek, aksi halde bunun bedeli fazlasıyla yüksek olacaktır” ifadelerini kullandı.Ayrıca Trump, Ukrayna için güvenlik garantilerinin oluşturulması konusunda Washington’un müttefiklerle birlikte çalışacağını ve bu süreçte Avrupa ülkelerinin öncü rol üstleneceğini vurguladı. Oval Ofis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, “Biz bununla ilgileneceğiz. Birçok hayat kurtarmak istiyoruz, bu yüzden harekete geçeceğiz. İnsanlar bizden yardım bekliyor Avrupa öncü olacak, hem de büyük bir farkla. Onlar bu çatışmayı bitirmek istiyor ve bu gerçekleşecek” ifadelerini kullandı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/trump-savunma-bakanligi-olan-pentagonun-ismini-savas-bakanligi-olarak-degistirdi-1099149788.html
ukrayna
washington
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099104486_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_75d5624491320f05fd015880bd27703d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, ukrayna, washington, vladimir putin, rusya
donald trump, ukrayna, washington, vladimir putin, rusya
Trump: Ukrayna sorununu çözmek beklenenden biraz daha zor oldu
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna çatışmasının çözümünün beklediğinden daha zor olacağını ifade ederken, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinde Avrupa'nın öncü olacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışmanın çözümünün beklediğinden daha zor olduğunu söyledi.
Trump, Beyaz Saray’daki açıklamasında, görev süresi boyunca 'yedi savaşa son verdiğini' öne sürerek, Ukrayna meselesinin düşündüğünden daha karmaşık çıktığını vurgulayarak, şöyle konuştu:
“Bir çatışma var ki en kolay çözülecek sanmıştım bu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna ile ilgiliydi. Ancak beklediğimden biraz daha zor olduğu anlaşıldı”
Açıklamasında Trump, “Ukrayna’daki çatışma çözülecek, aksi halde bunun bedeli fazlasıyla yüksek olacaktır” ifadelerini kullandı.
Ayrıca Trump, Ukrayna için güvenlik garantilerinin oluşturulması konusunda Washington’un müttefiklerle birlikte çalışacağını ve bu süreçte Avrupa ülkelerinin öncü rol üstleneceğini vurguladı.
Oval Ofis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, “Biz bununla ilgileneceğiz. Birçok hayat kurtarmak istiyoruz, bu yüzden harekete geçeceğiz. İnsanlar bizden yardım bekliyor Avrupa öncü olacak, hem de büyük bir farkla. Onlar bu çatışmayı bitirmek istiyor ve bu gerçekleşecek” ifadelerini kullandı