Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Trump: Ukrayna sorununu çözmek beklenenden biraz daha zor oldu
Trump: Ukrayna sorununu çözmek beklenenden biraz daha zor oldu
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna çatışmasının çözümünün beklediğinden daha zor olacağını ifade ederken, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinde Avrupa'nın... 06.09.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışmanın çözümünün beklediğinden daha zor olduğunu söyledi. Trump, Beyaz Saray’daki açıklamasında, görev süresi boyunca 'yedi savaşa son verdiğini' öne sürerek, Ukrayna meselesinin düşündüğünden daha karmaşık çıktığını vurgulayarak, şöyle konuştu:Açıklamasında Trump, “Ukrayna’daki çatışma çözülecek, aksi halde bunun bedeli fazlasıyla yüksek olacaktır” ifadelerini kullandı.Ayrıca Trump, Ukrayna için güvenlik garantilerinin oluşturulması konusunda Washington’un müttefiklerle birlikte çalışacağını ve bu süreçte Avrupa ülkelerinin öncü rol üstleneceğini vurguladı. Oval Ofis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, “Biz bununla ilgileneceğiz. Birçok hayat kurtarmak istiyoruz, bu yüzden harekete geçeceğiz. İnsanlar bizden yardım bekliyor Avrupa öncü olacak, hem de büyük bir farkla. Onlar bu çatışmayı bitirmek istiyor ve bu gerçekleşecek” ifadelerini kullandı
SON HABERLER
Trump: Ukrayna sorununu çözmek beklenenden biraz daha zor oldu

00:37 06.09.2025
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna çatışmasının çözümünün beklediğinden daha zor olacağını ifade ederken, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinde Avrupa'nın öncü olacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışmanın çözümünün beklediğinden daha zor olduğunu söyledi.
Trump, Beyaz Saray’daki açıklamasında, görev süresi boyunca 'yedi savaşa son verdiğini' öne sürerek, Ukrayna meselesinin düşündüğünden daha karmaşık çıktığını vurgulayarak, şöyle konuştu:
“Bir çatışma var ki en kolay çözülecek sanmıştım bu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna ile ilgiliydi. Ancak beklediğimden biraz daha zor olduğu anlaşıldı”
Açıklamasında Trump, “Ukrayna’daki çatışma çözülecek, aksi halde bunun bedeli fazlasıyla yüksek olacaktır” ifadelerini kullandı.
Ayrıca Trump, Ukrayna için güvenlik garantilerinin oluşturulması konusunda Washington’un müttefiklerle birlikte çalışacağını ve bu süreçte Avrupa ülkelerinin öncü rol üstleneceğini vurguladı.
Oval Ofis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, “Biz bununla ilgileneceğiz. Birçok hayat kurtarmak istiyoruz, bu yüzden harekete geçeceğiz. İnsanlar bizden yardım bekliyor Avrupa öncü olacak, hem de büyük bir farkla. Onlar bu çatışmayı bitirmek istiyor ve bu gerçekleşecek” ifadelerini kullandı
Trump, 'Savunma Bakanlığı' olan Pentagon'un ismini 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirdi
Dün, 23:25
Dün, 23:25
