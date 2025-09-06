Türkiye
Trump ile Zuckerberg konuşurken mikrofon açık kaldı: '2028’e kadar en az 600 milyar dolar yatırım yapacağım'
Trump ile Zuckerberg konuşurken mikrofon açık kaldı: '2028’e kadar en az 600 milyar dolar yatırım yapacağım'
ABD Başkanı Donald Trump ile aynı masada oturan Mark Zuckerberg arasındaki konuşma açık kalan mikrofon sebebiyle gündem oldu. 06.09.2025, Sputnik Türkiye
41 yaşındaki Zuckerberg, Silikon Vadisi’nde düzenlenen üst düzey yemekte Trump’ın “ABD’ye ne kadar yatırım yapmayı düşünüyorsunuz?” sorusuna hazırlıksız yakalandı. "Sanırım 2028’e kadar ABD’de en az 600 milyar dolar” diyerek yanıtladı.Trump’ın rakamı onaylaması üzerine Zuckerberg, “Evet, gerçekten çok büyük” yanıtını verdi.Elon Musk davette yer almadıYemekte Apple CEO’su Tim Cook, Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Google’dan Sundar Pichai ve OpenAI’nin kurucusu Sam Altman gibi teknoloji devleri de vardı. Elon Musk ise masada yoktu. Cook, ABD’ye 600 milyar dolarlık yatırım sözü verirken, Pichai 250 milyar doları yatırım sözü verdi. Altman ise Trump’a teşekkür ederek “Bu vizyon, ABD’yi uzun yıllar lider yapacak” dedi. Trump ise masadakilere dönerek, “Burası çok yüksek IQ’lu bir masa” diyerek övgüler yağdırdı.
18:18 06.09.2025 (güncellendi: 18:19 06.09.2025)
© AP Photo / Alex BrandonTrump, teknoloji milyarderlerini Beyaz Saray'da ağırladı: Elon Musk yer almadı
ABD Başkanı Donald Trump ile aynı masada oturan Mark Zuckerberg arasındaki konuşma açık kalan mikrofon sebebiyle gündem oldu.
