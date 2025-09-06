https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/trump-bu-yil-g20-zirvesine-katilmayacagini-acikladi-2026-g20de-putin-ve-si-cinpingin-varligindan-1099151387.html
Trump bu yıl G20 zirvesine katılmayacağını açıkladı: '2026 G20'de Putin ve Şi Cinping'in varlığından memnuniyet duyarım'
Trump bu yıl G20 zirvesine katılmayacağını açıkladı: '2026 G20'de Putin ve Şi Cinping’in varlığından memnuniyet duyarım'
Bu yıl Güney Afrika'da gerçekleştirilecek G20 zirvesine katılmayacağını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, yerine Başkan Yardımcısı J.D. Vance'nin... 06.09.2025
ABD Başkanı Donald Trump, bu yıl Güney Afrika’da yapılacak G20 Zirvesi’ne katılmayacağını, yerine ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in gideceğini açıkladı.Açıklamasında Trump, şu ifadeleri kullandı:'2026 G20'ye Rusya katılacak mı?'Öte yandan, Trump 2026’da Miami’de düzenlenecek G20 Zirvesi hakkında da konuştu. Rusya’nın katılımı konusunda henüz bir karar almadığını belirten Trump, “Bu konuda düşünmedim. İlginç bir soru, bunu düşüneceğim” ifadesini kullandı.Ayrıca ABD Başkanı, zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in katılımı ihtimaline değinerek, “Onların varlığından memnuniyet duyardım, eğer isterlerse gelebilirler. Belki gözlemci olarak katılabilirler. Emin değilim, ama eğer isterlerse bunu elbette konuşabiliriz” dedi.Ayrıca Trump, 2026 G20 Liderler Zirvesi'nin Miami'de kendisine ait golf tesislerinde yapılmasını planladıklarını ancak bu organizasyondan para kazanmayacaklarını açıkladı.
01:50 06.09.2025 (güncellendi: 01:53 06.09.2025)
Bu yıl Güney Afrika'da gerçekleştirilecek G20 zirvesine katılmayacağını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, yerine Başkan Yardımcısı J.D. Vance'nin katılacağını açıklarken, Miami'de düzenlenmesi planlanan 2026 G20 zirvesinde Putin ve Şi Cinpingi görmekten memnuniyet duyacağını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, bu yıl Güney Afrika’da yapılacak G20 Zirvesi’ne katılmayacağını, yerine ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in gideceğini açıkladı.
Açıklamasında Trump, şu ifadeleri kullandı:
“Bu yıl gitmeyeceğim. Zirve Güney Afrika’da yapılacak. Ben gitmeyeceğim, J.D. gidecek”
'2026 G20'ye Rusya katılacak mı?'
Öte yandan, Trump 2026’da Miami’de düzenlenecek G20 Zirvesi hakkında da konuştu. Rusya’nın katılımı konusunda henüz bir karar almadığını belirten Trump, “Bu konuda düşünmedim. İlginç bir soru, bunu düşüneceğim” ifadesini kullandı.
Ayrıca ABD Başkanı, zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in katılımı ihtimaline değinerek, “Onların varlığından memnuniyet duyardım, eğer isterlerse gelebilirler. Belki gözlemci olarak katılabilirler. Emin değilim, ama eğer isterlerse bunu elbette konuşabiliriz” dedi.
Ayrıca Trump, 2026 G20 Liderler Zirvesi'nin Miami'de kendisine ait golf tesislerinde yapılmasını planladıklarını ancak bu organizasyondan para kazanmayacaklarını açıkladı.