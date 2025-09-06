https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/trump-bu-yil-g20-zirvesine-katilmayacagini-acikladi-2026-g20de-putin-ve-si-cinpingin-varligindan-1099151387.html

Trump bu yıl G20 zirvesine katılmayacağını açıkladı: '2026 G20'de Putin ve Şi Cinping’in varlığından memnuniyet duyarım'

Trump bu yıl G20 zirvesine katılmayacağını açıkladı: '2026 G20'de Putin ve Şi Cinping’in varlığından memnuniyet duyarım'

Sputnik Türkiye

Bu yıl Güney Afrika'da gerçekleştirilecek G20 zirvesine katılmayacağını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, yerine Başkan Yardımcısı J.D. Vance'nin... 06.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-06T01:50+0300

2025-09-06T01:50+0300

2025-09-06T01:53+0300

dünya

abd

donald trump

çin devlet başkanı şi cinping

rusya

vladimir putin

güney afrika

miami

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0c/1097832306_0:0:748:421_1920x0_80_0_0_9153451b69e927de115ada6984e5727a.png

ABD Başkanı Donald Trump, bu yıl Güney Afrika’da yapılacak G20 Zirvesi’ne katılmayacağını, yerine ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in gideceğini açıkladı.Açıklamasında Trump, şu ifadeleri kullandı:'2026 G20'ye Rusya katılacak mı?'Öte yandan, Trump 2026’da Miami’de düzenlenecek G20 Zirvesi hakkında da konuştu. Rusya’nın katılımı konusunda henüz bir karar almadığını belirten Trump, “Bu konuda düşünmedim. İlginç bir soru, bunu düşüneceğim” ifadesini kullandı.Ayrıca ABD Başkanı, zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in katılımı ihtimaline değinerek, “Onların varlığından memnuniyet duyardım, eğer isterlerse gelebilirler. Belki gözlemci olarak katılabilirler. Emin değilim, ama eğer isterlerse bunu elbette konuşabiliriz” dedi.Ayrıca Trump, 2026 G20 Liderler Zirvesi'nin Miami'de kendisine ait golf tesislerinde yapılmasını planladıklarını ancak bu organizasyondan para kazanmayacaklarını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/abd-venezuella-gerilimi-venezuellada-rejim-degisikligi-istemiyoruz-1099151227.html

rusya

güney afrika

miami

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, çin devlet başkanı şi cinping, rusya, vladimir putin, güney afrika, miami