ABD-Venezüella gerilimi: 'Venezüella'da rejim değişikliği istemiyoruz'

ABD ve Venezüella arasındaki gerilim tırmanmaya devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump yaptığı basın açıklamasında 'Venezüella'da rejim değişikliği'... 06.09.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'ın Venezüella'da rejim değişikliği istemediğini ifade etti.Yaptığı açıklamada Trump, şu ifadeleri kullandı:Trump, Venezüella'daki suçluların ABD'de olduğunu söyleyerek, "Mahkumlarını, en kötü mahkumlarını, katilleri, Tren de Aragua [suç örgütü] üyelerini, hayal edebileceğiniz en tehlikeli suçluları alıp ABD’ye gönderdiler. Şu anda bunlar ABD'de mutlu bir şekilde yaşıyor. Gerçi birçoğunu dışarı attık" dedi.Neler olmuştu?Ağustos ayının başında ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tutuklanmasına yol açacak bilgi sağlayanlara 50 milyon dolar ödül verileceğini duyurmuştu.​​​​​​​Trump'ın talimatıyla 28 Ağustos'ta, Karayipler bölgesinde Venezüella açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye doğru yola çıktığı bildirilmişti.ABD Dışişleri Bakanı, 2 Eylül'de Venezüella’dan çıkan bir teknenin Karayipler’in güneyinde ABD ordusunca vurularak imha edildiğini açıklamıştı. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden gemiye düzenlenen saldırıda 11 kişinin öldürüldüğünü öne sürmüştü.ABD'nin Karayipler'deki askeri varlığını artırmasının ardından ise Maduro, ulusal savunma sistemini güçlendirmek amacıyla Ulusal Bolivarcı Milis Gücü için seferberlik ilan etmişti.

