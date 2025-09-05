https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/bakan-kurum-yeni-bir-sosyal-konut-projesi-baslatacagiz-1099150361.html

Bakan Kurum: Yeni bir sosyal konut projesi başlatacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı televizyon yayınında deprem ve konut projeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu...

Bakan Murat Kurum, NTV canlı yayınında yeni konut projeleri ve kampanyalar hakkında konuştu.Deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Kurum, 11 ilde 3 bin 481 şantiyede 200 bin kişinin görev yaptığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın 300 bininci konutun hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.'Konteyner kentler kaldırılacak'Deprem bölgesi hakkında konuşan Bakan Kurum, “1 milyon 200 bini aşkın vatandaşımız artık deprem bölgesinde huzur ve güven içerisinde oturacak. Bugün itibarıyla konutların yüzde 70’ini tamamlamış olduk. Kasım itibarıyla deprem bölgesinde tüm konteyner kentler kaldırılacak. 124 bin kalktı, 96 binin konteyner da vatandaşlar evlerine geçtikçe kaldırılacak” dedi.Sındırgı'ya 520 konutBalıkesir’de meydana gelen Sındırgı depremi sonrası önümüzdeki günlerde Bigadiç ve Sındırgı’da 520 konutun TOKİ tarafından inşasına başlanacağını aktardı.3 çocuk ve üzerine özel kontenjanYeni sosyal konut projesine ilişkin de bilgiler veren Bakan Kurum, ''Daha önce 18 yaş üstü-30 yaş altı diye belirlemiştik. Şimdi detayları çalışıyoruz. Yeni evlenmiş gençlerimiz varken bir de evlenmiş fazla çocuk sahibi olanlar var. 3 çocuk ve üzerindeki ailelerimize de özel kontenjan ayıracağız'' açıklamasında bulundu.'Kira fiyatları düşecek'Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için çalıştıklarını belirten Bakan Kurum, ''Çok yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız tüm detaylarıyla projeyi açıklayacak ve yeni sosyal konutumuzu da ilave ettiğimizde emin olun Türkiye'de konut sorunu kalmayacak. Kira fiyatları da düşecek. Konut sorunu da kalmayacak'' dedi.TOKİ'den yüzde 25 indirimBakan Kurum, TOKİ tarafından yürütülecek 168 bin konutta borcunu ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacağını şu sözlerle duyurdu:Sığınak inşasıAyrıca Bakan, belirlenen alanlarda dünya standartlarına uygun, çok işlevli sığınakların inşa edileceğini ve mevcut sığınak yönetmeliğinin güncelleneceğini belirtti.

