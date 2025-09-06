https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/slovakya-basbakani-fico-ukraynaya-asker-gondermeyecegiz-1099159852.html
Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna’ya asker göndermeyeceğiz
Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna’ya asker göndermeyeceğiz
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Fico, Bratislava’nın güvenlik garantileri kapsamında Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini, ancak lojistik desteğe hazır olduğunu belirtti. 06.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-06T15:00+0300
2025-09-06T15:00+0300
2025-09-06T15:00+0300
dünya
slovakya
robert fico
ukrayna
asker
lojistik
güvenlik garantileri
bratislava
nato
fico
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099159636_0:0:746:420_1920x0_80_0_0_c41674029bdb2b5d03a775017d890659.png
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Slovak medyasına demecinde, sağlanabilecek güvenlik garantileri kapsamında ülkesinin Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini, ancak lojistik destek sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.Fico, "Slovakya, Ukrayna topraklarına herhangi bir askeri güç konuşlandırmayacak, diğer yandan Slovakya lojistik açıdan önemli, bu nedenle güvenlik garantileri varken lojistik bakımından yardım edebileceksek, bunu yapmaya hazırız" diye konuştu.Slovak Başbakan ayrıca, nihayetinde Ukrayna'ya yönelik bir takım güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya varılması halinde Slovakya’nın ihtiyaç duyan ülkelerin ulaşım altyapısını kullanmalarını reddetmeyeceğini ifade etti.Rusya daha önce, NATO ülkelerinden Ukrayna'ya asker konuşlandırma yönündeki her senaryonun kendisi için kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve gerginliğin keskin bir şekilde tırmanmasına yol açacağını, bu yöndeki açıklamaları çatışmaların devamı için kışkırtma olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/lavrov-rusya-olmadan-ukrayna-icin-guvenlik-garantilerini-tartismanin-bir-anlami-yok-1098722229.html
slovakya
ukrayna
bratislava
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099159636_42:0:701:494_1920x0_80_0_0_d094b43dedb5539e01f3e918565c7e2c.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
slovakya, robert fico, ukrayna, asker, lojistik, güvenlik garantileri, bratislava, nato, fico, rusya
slovakya, robert fico, ukrayna, asker, lojistik, güvenlik garantileri, bratislava, nato, fico, rusya
Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna’ya asker göndermeyeceğiz
Slovakya Başbakanı Fico, Bratislava’nın güvenlik garantileri kapsamında Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini, ancak lojistik desteğe hazır olduğunu belirtti.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Slovak medyasına demecinde, sağlanabilecek güvenlik garantileri kapsamında ülkesinin Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini, ancak lojistik destek sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.
Fico, "Slovakya, Ukrayna topraklarına herhangi bir askeri güç konuşlandırmayacak, diğer yandan Slovakya lojistik açıdan önemli, bu nedenle güvenlik garantileri varken lojistik bakımından yardım edebileceksek, bunu yapmaya hazırız" diye konuştu.
Slovak Başbakan ayrıca, nihayetinde Ukrayna'ya yönelik bir takım güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya varılması halinde Slovakya’nın ihtiyaç duyan ülkelerin ulaşım altyapısını kullanmalarını reddetmeyeceğini ifade etti.
Rusya daha önce, NATO ülkelerinden Ukrayna'ya asker konuşlandırma yönündeki her senaryonun kendisi için kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve gerginliğin keskin bir şekilde tırmanmasına yol açacağını, bu yöndeki açıklamaları çatışmaların devamı için kışkırtma olarak nitelendirmişti.