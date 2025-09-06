Türkiye
Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna’ya asker göndermeyeceğiz
Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna’ya asker göndermeyeceğiz
Slovakya Başbakanı Fico, Bratislava'nın güvenlik garantileri kapsamında Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini, ancak lojistik desteğe hazır olduğunu belirtti.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Slovak medyasına demecinde, sağlanabilecek güvenlik garantileri kapsamında ülkesinin Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini, ancak lojistik destek sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.Fico, "Slovakya, Ukrayna topraklarına herhangi bir askeri güç konuşlandırmayacak, diğer yandan Slovakya lojistik açıdan önemli, bu nedenle güvenlik garantileri varken lojistik bakımından yardım edebileceksek, bunu yapmaya hazırız" diye konuştu.Slovak Başbakan ayrıca, nihayetinde Ukrayna'ya yönelik bir takım güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya varılması halinde Slovakya’nın ihtiyaç duyan ülkelerin ulaşım altyapısını kullanmalarını reddetmeyeceğini ifade etti.Rusya daha önce, NATO ülkelerinden Ukrayna'ya asker konuşlandırma yönündeki her senaryonun kendisi için kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve gerginliğin keskin bir şekilde tırmanmasına yol açacağını, bu yöndeki açıklamaları çatışmaların devamı için kışkırtma olarak nitelendirmişti.
Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna’ya asker göndermeyeceğiz

15:00 06.09.2025
Slovakya Başbakanı Fico, Bratislava’nın güvenlik garantileri kapsamında Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini, ancak lojistik desteğe hazır olduğunu belirtti.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Slovak medyasına demecinde, sağlanabilecek güvenlik garantileri kapsamında ülkesinin Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini, ancak lojistik destek sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.
Fico, "Slovakya, Ukrayna topraklarına herhangi bir askeri güç konuşlandırmayacak, diğer yandan Slovakya lojistik açıdan önemli, bu nedenle güvenlik garantileri varken lojistik bakımından yardım edebileceksek, bunu yapmaya hazırız" diye konuştu.
Slovak Başbakan ayrıca, nihayetinde Ukrayna'ya yönelik bir takım güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya varılması halinde Slovakya’nın ihtiyaç duyan ülkelerin ulaşım altyapısını kullanmalarını reddetmeyeceğini ifade etti.
Rusya daha önce, NATO ülkelerinden Ukrayna'ya asker konuşlandırma yönündeki her senaryonun kendisi için kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve gerginliğin keskin bir şekilde tırmanmasına yol açacağını, bu yöndeki açıklamaları çatışmaların devamı için kışkırtma olarak nitelendirmişti.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2025
UKRAYNA KRİZİ
Lavrov: Rusya olmadan Ukrayna için güvenlik garantilerini tartışmanın bir anlamı yok
20 Ağustos, 14:23
