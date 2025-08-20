https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/lavrov-rusya-olmadan-ukrayna-icin-guvenlik-garantilerini-tartismanin-bir-anlami-yok-1098722229.html

Lavrov: Rusya olmadan Ukrayna için güvenlik garantilerini tartışmanın bir anlamı yok

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantısında, Ukrayna için güvenlik garantilerinin sağlanması ile ilgili tartışmaları değerlendirdi.ABD'nin, acil ateşkes sloganlarını atarken ateşkesin Ukrayna’ya silah pompalamamak anlamına gelmediğini söyleyenlere destek vermek yerine Ukrayna krizinin temelindeki nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini giderek daha net bir şekilde anladığını söyleyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya'nın da Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlaması gerektiğini kabul ettiklerini söyleyen Rus bakan, “Rusya olmadan güvenlik garantilerini ciddi olarak tartışmak hiçbir yere varmayan bir yol” dedi.Avrupa Birliği'nden şu ana kadar sadece gerilimin agresif bir şekilde tırmandırma ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna çözümüne ilişkin duruşunu değiştirmeye yönelik beceriksiz girişimler gördüklerini dile getiren Lavrov, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın Rusya’yla hiçbir anlaşmaya izin vermeyecekleri yönündeki sözlerini “dış politika yöntemlerinin bozulması” olarak niteledi.

