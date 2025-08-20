https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/lavrov-rusya-olmadan-ukrayna-icin-guvenlik-garantilerini-tartismanin-bir-anlami-yok-1098722229.html
Ukrayna için güvenlik garantilerinin Çin, ABD, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin katılımıyla eşit bir şekilde sağlanması gerektiği fikrine katıldıklarını... 20.08.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantısında, Ukrayna için güvenlik garantilerinin sağlanması ile ilgili tartışmaları değerlendirdi.ABD'nin, acil ateşkes sloganlarını atarken ateşkesin Ukrayna’ya silah pompalamamak anlamına gelmediğini söyleyenlere destek vermek yerine Ukrayna krizinin temelindeki nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini giderek daha net bir şekilde anladığını söyleyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya'nın da Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlaması gerektiğini kabul ettiklerini söyleyen Rus bakan, “Rusya olmadan güvenlik garantilerini ciddi olarak tartışmak hiçbir yere varmayan bir yol” dedi.Avrupa Birliği'nden şu ana kadar sadece gerilimin agresif bir şekilde tırmandırma ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna çözümüne ilişkin duruşunu değiştirmeye yönelik beceriksiz girişimler gördüklerini dile getiren Lavrov, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın Rusya’yla hiçbir anlaşmaya izin vermeyecekleri yönündeki sözlerini “dış politika yöntemlerinin bozulması” olarak niteledi.
Lavrov: Rusya olmadan Ukrayna için güvenlik garantilerini tartışmanın bir anlamı yok
14:23 20.08.2025 (güncellendi: 14:48 20.08.2025)
Ukrayna için güvenlik garantilerinin Çin, ABD, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin katılımıyla eşit bir şekilde sağlanması gerektiği fikrine katıldıklarını söyleyen Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya olmadan güvenlik garantilerini ciddi olarak tartışmayı “hiçbir yere varmayan bir yol” olarak niteledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantısında, Ukrayna için güvenlik garantilerinin sağlanması ile ilgili tartışmaları değerlendirdi.
ABD'nin, acil ateşkes sloganlarını atarken ateşkesin Ukrayna’ya silah pompalamamak anlamına gelmediğini söyleyenlere destek vermek yerine Ukrayna krizinin temelindeki nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini giderek daha net bir şekilde anladığını söyleyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
İngiltere, Fransa ve Almanya'nın kolektif güvenlik garantileri oluşturmak ve geliştirmek istedikleri yönündeki haberlere gelince, bu garantilerin gerçekten güvenilir olmasını istiyoruz. Rusya, çıkarlarını abartmıyor, ancak meşru çıkarlarımızı kararlı ve sert bir şekilde savunacağız. Batı'nın, özellikle de ABD'nin, Rusya Federasyonu olmadan güvenlik konularını ciddi bir şekilde tartışmanın bir ütopya, hiçbir yere varmayan bir yol olduğunu gayet iyi anladığından eminim.
Rusya'nın da Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlaması gerektiğini kabul ettiklerini söyleyen Rus bakan, “Rusya olmadan güvenlik garantilerini ciddi olarak tartışmak hiçbir yere varmayan bir yol” dedi.
Avrupa Birliği'nden şu ana kadar sadece gerilimin agresif bir şekilde tırmandırma ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna çözümüne ilişkin duruşunu değiştirmeye yönelik beceriksiz girişimler gördüklerini dile getiren Lavrov, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın Rusya’yla hiçbir anlaşmaya izin vermeyecekleri yönündeki sözlerini “dış politika yöntemlerinin bozulması” olarak niteledi.