Slovakya Başbakanı Fico: Putin ve Trump hayati öneme sahip bir süreci başlattılar

Slovakya Başbakanı Fico yaptığı açıklamada, Rusya ve ABD başkanlarının Alaska’daki görüşmede hayati önemde bir süreci başlattıklarını vurguladı. 16.08.2025, Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rusya Federasyonu ve ABD başkanları Vladimir Putin ile Donald Trump’ın Alaska’da hayati önemde bir süreci başlattığını; gelecek günlerin ise Avrupa’nın bunu destekleyip desteklemeyeceğini göstereceğini söyledi.Ukrayna’daki çatışmanın tarihi kökleri olduğunun altını çizen Fico, konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:Fico açıklamasını, "Trump ve Putin'in görüşmesi, ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin normalleşmesini resmen başlattı. Smer-SD partisi olarak, Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki ilişkilerin normalleşmesi gerektiğini uzun zamandır söylüyoruz, ancak şu anda Avrupa Birliği bu konuda ilgilenmiyor” cümleleriyle sonlandırdı.'Önemli bir adım'Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska'da gerçekleştirdiği görüşmenin Ukrayna'da barışa doğru atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi.Pellegrini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zirve, kalıcı barışa ulaşma hedefine doğru atılmış önemli bir adımdı" ifadelerini kullandı.

