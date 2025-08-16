https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/slovakya-basbakani-fico-putin-ve-trump-hayati-oneme-sahip-bir-surecibaslattilar-1098641658.html
Slovakya Başbakanı Fico: Putin ve Trump hayati öneme sahip bir süreci başlattılar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/15/1092910389_0:141:3071:1868_1920x0_80_0_0_221933c071e313303284d97c48392efb.jpg
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rusya Federasyonu ve ABD başkanları Vladimir Putin ile Donald Trump’ın Alaska’da hayati önemde bir süreci başlattığını; gelecek günlerin ise Avrupa’nın bunu destekleyip desteklemeyeceğini göstereceğini söyledi.Ukrayna’daki çatışmanın tarihi kökleri olduğunun altını çizen Fico, konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:Fico açıklamasını, "Trump ve Putin'in görüşmesi, ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin normalleşmesini resmen başlattı. Smer-SD partisi olarak, Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki ilişkilerin normalleşmesi gerektiğini uzun zamandır söylüyoruz, ancak şu anda Avrupa Birliği bu konuda ilgilenmiyor” cümleleriyle sonlandırdı.'Önemli bir adım'Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska'da gerçekleştirdiği görüşmenin Ukrayna'da barışa doğru atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi.Pellegrini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zirve, kalıcı barışa ulaşma hedefine doğru atılmış önemli bir adımdı" ifadelerini kullandı.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rusya Federasyonu ve ABD başkanları Vladimir Putin ile Donald Trump’ın Alaska’da hayati önemde bir süreci başlattığını; gelecek günlerin ise Avrupa’nın bunu destekleyip desteklemeyeceğini göstereceğini söyledi.
Ukrayna’daki çatışmanın tarihi kökleri olduğunun altını çizen Fico, konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:
Avrupa Birliği'ndeki büyük oyuncuların bu süreci destekleyip desteklemeyecekleri ve Ukrayna çatışmasını hızlı bir şekilde sona erdirecekler mi, yoksa bu çatışmayı kullanarak Rusya'yı zayıflatmaya çalışan başarısız Avrupa stratejisi devam edecek mi, göreceğiz.
Fico açıklamasını, "Trump ve Putin'in görüşmesi, ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin normalleşmesini resmen başlattı. Smer-SD partisi olarak, Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki ilişkilerin normalleşmesi gerektiğini uzun zamandır söylüyoruz, ancak şu anda Avrupa Birliği bu konuda ilgilenmiyor” cümleleriyle sonlandırdı.
Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska'da gerçekleştirdiği görüşmenin Ukrayna'da barışa doğru atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi.
Pellegrini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zirve, kalıcı barışa ulaşma hedefine doğru atılmış önemli bir adımdı" ifadelerini kullandı.