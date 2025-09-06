CHP Genel Başkanı Özel: Kayyum atanırsa o kayyum orada 6 gün durur

Yüksek Seçim Kurulu'nun ve diğer kurulların, mahkemenin aldığı kararlarla da uyumlu. Ne sonuç doğuracak? Bir kez, 'İstanbul kongresi sonucu etki etti' onlar yok. Doğal delegelikler yok. Geri kalan delege iradesini bir kez daha yenileyecek. Siyasi yönden böyle bir sonucu var. Hukuki yönden ise delegeler imza toplayıp da yarıdan bir fazlasına ulaştığında Genel Başkan istemese de partiyi yöneten, Parti Meclisi istemese de olağanüstü kongre oluyor, bu yol açık. Geçmişte de denemeleri oldu. Delegelerimiz o yolla, Genel Başkanın dahi engel olamayacağı bir kurultay kararı aldılar. Ne zaman için? 21 Eylül tarihi için. 15'inde bir karar olup partinin Genel Başkanlık noktasına, hiç tahmin etmiyorum ve burada mahkemenin öyle yürütüldüğünü, Asliye Hukuk Mahkemesinin bir yetki aşımını falan tahmin etmiyorum ama tut ki İstanbul'daki mahkemenin kararı gibi ya da o kararın da etkisiyle burada partinin Genel Başkanlığına bir kayyum atanırsa o kayyum orada 6 gün durur. Çünkü partinin Genel Başkanının durduramadığı bir süreçtir bu. 6 gün sonra da parti seçilmiş Genel Başkanını yeniden seçer. Teknik, hukuki, bütün kararlarla uyumlu bir hamledir. O yüzden iletişimini de biz yapmadık. Yani başvurmayı duyurmadık. Daha sonra işte haberlere yer aldı. Zaten gazete ilanı veriyorsunuz. Gazete ilanı bugün de yayınlandı zaten. 21'inde hep birlikte toplanacağız ve kurultayımızı yapacağız.