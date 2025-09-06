https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/saglikta-yeni-duzenleme-hayata-gecti-eczaneler-olcecek-doktorun-ekranina-dusecek-1099155682.html

Sağlıkta yeni düzenleme hayata geçti: Eczaneler ölçecek, doktorun ekranına düşecek

Sağlıkta yeni düzenlemeyle birlikte eczanelerde ölçülen ateş, tansiyon, boy, kilo ve bel ölçümleri doğrudan e-Nabız'a aktarılacak, sistemden de doktorun... 06.09.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun yaptığı yeni düzenlemeyle birlikte artık eczaneler tarafından yapılan ateş, tansiyon, boy, kilo ve bel çevresi ölçümleri e-Nabız sistemine kaydedilecek. Bu da hastanın doktora gittiğinde sistem ekranında tüm bilgilerine ulaşılmasını kolaylaştıracak. Reçetem sistemi üzerinden kayıt altına alınacakEczacılar tarafından eczanelerde ateş ve tansiyon ölçümlerinin yapılmasına Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu izin vermişti. Sağlık Bakanlığı da bu kararı genişleterek uygulamayı devreye soktu. Yeni düzenlemeyle, eczanelerde yapılan tüm ölçümler “Reçetem” sistemi üzerinden kayıt altına alınacak ve bilgiler doğrudan e-Nabız’a aktarılacak.Doktorların düzenli takibini kolaylaştıracakBu sayede hem vatandaşlar kendi sağlık verilerine kolayca ulaşabilecek, hem de hekimler hastalarının değerlerini düzenli olarak takip edebilecek.

