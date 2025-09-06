https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/saglikta-yeni-duzenleme-hayata-gecti-eczaneler-olcecek-doktorun-ekranina-dusecek-1099155682.html
Sağlıkta yeni düzenleme hayata geçti: Eczaneler ölçecek, doktorun ekranına düşecek
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun yaptığı yeni düzenlemeyle birlikte artık eczaneler tarafından yapılan ateş, tansiyon, boy, kilo ve bel çevresi ölçümleri e-Nabız sistemine kaydedilecek. Bu da hastanın doktora gittiğinde sistem ekranında tüm bilgilerine ulaşılmasını kolaylaştıracak.
Reçetem sistemi üzerinden kayıt altına alınacak
Eczacılar tarafından eczanelerde ateş ve tansiyon ölçümlerinin yapılmasına Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu izin vermişti. Sağlık Bakanlığı da bu kararı genişleterek uygulamayı devreye soktu. Yeni düzenlemeyle, eczanelerde yapılan tüm ölçümler “Reçetem” sistemi üzerinden kayıt altına alınacak ve bilgiler doğrudan e-Nabız’a aktarılacak.
Doktorların düzenli takibini kolaylaştıracak
Bu sayede hem vatandaşlar kendi sağlık verilerine kolayca ulaşabilecek, hem de hekimler hastalarının değerlerini düzenli olarak takip edebilecek.