Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya'nın eski ABD Büyükelçisi Antonov: Zafer şart
Rusya'nın eski ABD Büyükelçisi Antonov: Zafer şart
Rusya'nın eski ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rusya’nın özel askeri operasyonda (SVO) zafer dışında başka seçeneği olmadığını belirtti. 06.09.2025, Sputnik Türkiye
Antonov, yaptığı açıklamada, “Ben bir Rus vatandaşı olarak başka bir seçeneğimizin olmadığını düşünüyorum. Zafer gerekiyor. Özel askeri operasyonda zafer şart” dedi. Antonov ayrıca, Batı’nın, özellikle ABD’nin, yalnızca Ukrayna’ya güvenlik garantileri sağladığını söylediğini ifade ederek, “Bizim kendi vatanımızı koruma taleplerimiz değişmedi. Elbette, ülkemin sınırlarında ne yapacağı belli olmayan yabancı güçlerin konuşlanmasını istemem” ifadelerini kullandı.
04:45 06.09.2025
Rusya'nın eski ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rusya’nın özel askeri operasyonda (SVO) zafer dışında başka seçeneği olmadığını belirtti.
Antonov, yaptığı açıklamada, “Ben bir Rus vatandaşı olarak başka bir seçeneğimizin olmadığını düşünüyorum. Zafer gerekiyor. Özel askeri operasyonda zafer şart” dedi.
Antonov ayrıca, Batı’nın, özellikle ABD’nin, yalnızca Ukrayna’ya güvenlik garantileri sağladığını söylediğini ifade ederek, “Bizim kendi vatanımızı koruma taleplerimiz değişmedi. Elbette, ülkemin sınırlarında ne yapacağı belli olmayan yabancı güçlerin konuşlanmasını istemem” ifadelerini kullandı.
