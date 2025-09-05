Putin: Rusya, uçak ve roket motorları alanında ilk beş ülke arasında yer alıyor
Putin, Samara’da uçak ve roket motoru sektörünün önde gelen temsilcileriyle toplantı düzenledi
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya’nın uçak ve roket motorlarının geliştirilmesi ve üretimi alanında dünyada ilk beş ülke arasında yer aldığını belirtti.
Rus lider, “Sovyet döneminde olduğu gibi bugün de Rusya, uçak ve roket motorlarının geliştirilmesi ve üretiminde dünya liderleri arasında ilk beşte yer alıyor. Sadece son dört yılda, teslim edilen uçak motorlarının sayısı yüzde 50'den fazla artarak 791'den bin 227'ye yükseldi” dedi.
Putin, sektördeki bu olumlu dinamiklerin, ülkenin endüstriyel ve teknolojik egemenliğini güçlendirmek, ulaşım ve enerji sektörlerini yenilemek, genel olarak ekonomik büyümeyi sağlamak ve ulusal kalkınma hedeflerine ulaşmak için gerekli koşulları yarattığını vurguladı.
Putin’in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:
Motor üretimi hem sivil sektör hem de savunma sektörü için önemlidir.
Rusya, uçak ve roket motorlarının geliştirilmesi ve üretiminde dünya liderleri arasında ilk beşte yer alıyor.
Sektördeki olumlu dinamikler, teknolojik egemenliğin temelini oluşturuyor.
Sektörde çok şey yapıldı, bu gerçekten harika.
Ansat helikopterleri ve Superjet uçaklarında motorların ithalat ikamesi tamamlandı.
Rusya yaptırımlar altında, enerji sektörü için motorlar geliştirmeyi başardı, bu son derece önemli bir konu.
Dört yıl içinde teslim edilen uçak motorlarının sayısı yüzde 50'den fazla arttı.
Rusya, uzay biliminin gelişiminde dünya liderlerinden biri olmaya devam ediyor.
Rusya sadece roket motoru üretimindeki ihtiyaçlarını karşılamakla kalmamalı, aynı zamanda dünya pazarlarına da girmeli.
Yerli havacılık ve roket motoru mühendisliği okulunu geliştirmek ve tasarım bürolarına genç mühendisleri çekmek gerekiyor.
Roket taşıyıcıları için motor üretimi konusunda endüstriyel kapasitelerin yenilenmesi önem arz ediyor.
PD-26 motorunun geliştirilmesi, yeni nesil geniş gövdeli yolcu uçağı yapımına olanak sağlayacak.
PD-26 turbojet motoru, askeri nakliye havacılığının modernizasyonuna olanak tanıyacak.
Olası ortaklar PD-26 motoruna büyük ilgi gösteriyor, bu alanda işbirliği mümkün;
Putin ayrıca, bir dizi gösterge açısından yabancı muadillerini geride bırakan ve talep gören GTD 110m gaz türbini üretimini artırma talimatı verdi.