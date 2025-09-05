https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/putin-rusya-ucak-ve-roket-motorlari-alaninda-ilk-bes-ulke-arasinda-yer-aliyor-1099150089.html

Putin: Rusya, uçak ve roket motorları alanında ilk beş ülke arasında yer alıyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya’nın uçak ve roket motorlarının geliştirilmesi ve üretimi alanında dünyada ilk beş ülke arasında yer aldığını belirtti. 05.09.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Samara’da uçak ve roket motoru sektörünün önde gelen temsilcileriyle düzenlediği ‘motor üretimi’ konulu toplantıda, Rusya’nın uçak ve roket motorlarının geliştirilmesi ve üretimi alanında dünyada ilk beş ülke arasında yer aldığını söyledi.Rus lider, “Sovyet döneminde olduğu gibi bugün de Rusya, uçak ve roket motorlarının geliştirilmesi ve üretiminde dünya liderleri arasında ilk beşte yer alıyor. Sadece son dört yılda, teslim edilen uçak motorlarının sayısı yüzde 50'den fazla artarak 791'den bin 227'ye yükseldi” dedi.Putin, sektördeki bu olumlu dinamiklerin, ülkenin endüstriyel ve teknolojik egemenliğini güçlendirmek, ulaşım ve enerji sektörlerini yenilemek, genel olarak ekonomik büyümeyi sağlamak ve ulusal kalkınma hedeflerine ulaşmak için gerekli koşulları yarattığını vurguladı.Putin’in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:Putin ayrıca, bir dizi gösterge açısından yabancı muadillerini geride bırakan ve talep gören GTD 110m gaz türbini üretimini artırma talimatı verdi.

