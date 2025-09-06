https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/rusya-daimi-temsilcisi-ulyanov-avrupa-uclusu-ve-abd-iranin-nukleer-programini-siyasallastirdi-1099166440.html

Rusya Daimi Temsilcisi Ulyanov: ‘Avrupa Üçlüsü’ ve ABD, İran'ın nükleer programını siyasallaştırdı

Rus diplomat Mihail Ulyanov, ‘Avrupa üçlüsü’ ve ABD'nin İran'ın nükleer programını siyasallaştırdığını belirtti. 06.09.2025, Sputnik Türkiye

Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, İran Press TV kanalına verdiği demeçte ‘Avrupa üçlüsü’ (Almanya, Fransa, İngiltere) ve ABD'nin İran'ın nükleer programını siyasallaştırdığını ve bu konudaki durumu kötüleştiren adımlar attığını söyledi.Ulyanov, “ABD ve özellikle ‘Avrupa Üçlüsü' İran'ın nükleer programını siyasallaştırdı ve durumu kötüleştiren adımlar atmaya devam ediyor” dediİran ile ABD, Umman’ın arabuluculuğunda İran’ın nükleer dosyasına ilişkin beş tur dolaylı görüşme gerçekleştirmişti. 15 Haziran'da yapılması planlanan altıncı tur, İran ile İsrail arasında patlak veren askeri çatışma nedeniyle gerçekleşmemişti.

