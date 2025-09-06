https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/rus-vekil-nato-guclerinin-ukraynaya-konuslandirilmasinin-sonuclari-ongorulemez-1099165724.html
Rus vekil: NATO güçlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasının sonuçları öngörülemez
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Yuriy Nesterenko, Sputnik’e verdiği demeçte, Batı birliklerinin Ukrayna topraklarına konuşlandırılmasının ihtilafın temel nedenlerini çözmeyeceğini ve bu tür bir konuşlandırmanın sonuçlarının öngörülemez olabileceğini söyledi.Nesterenko, “Macron'un 26 ülkenin Ukrayna topraklarına asker konuşlandırmak istediği yönündeki açıklaması erken görünüyor ve çatışmanın temel nedenlerini çözmüyor. Asker konuşlandırmanın sonuçları öngörülemez olabilir” dedi.Rus vekil ayrıca, bu birliklerin olası statüsünün belirsiz olduğunu ve BM'nin yetkisi dahilinde olmayabileceğini vurguladı.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 26 ülkenin ateşkesin ardından Ukrayna'ya asker göndermeyi taahhüt ettiğini açıklamıştı.Buna karşılık, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sürdürülebilir bir barış anlaşması sağlanmasının ardından yabancı askerlerin Ukrayna'da bulunmasının bir anlamı olmadığını belirtmişti. Rus lider ayrıca, Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki herhangi bir askeri gücü meşru hedef olarak kabul edeceğini vurgulamıştı.
