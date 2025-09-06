https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/rus-vekil-nato-guclerinin-ukraynaya-konuslandirilmasinin-sonuclari-ongorulemez-1099165724.html

Rus vekil: NATO güçlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasının sonuçları öngörülemez

Rus vekil: NATO güçlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasının sonuçları öngörülemez

Sputnik Türkiye

Rus vekil Yuriy Nesterenko, Batı güçlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasının sonuçlarının öngörülemez olduğunu belirtti. 06.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-06T19:38+0300

2025-09-06T19:38+0300

2025-09-06T19:35+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya devlet duması

ukrayna

batı

nato

birleşmiş milletler (bm)

emmanuel macron

vladimir putin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/0d/1052694559_0:262:3076:1992_1920x0_80_0_0_ad03bad82b3e38c9d640f069b9f1d11d.jpg

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Yuriy Nesterenko, Sputnik’e verdiği demeçte, Batı birliklerinin Ukrayna topraklarına konuşlandırılmasının ihtilafın temel nedenlerini çözmeyeceğini ve bu tür bir konuşlandırmanın sonuçlarının öngörülemez olabileceğini söyledi.Nesterenko, “Macron'un 26 ülkenin Ukrayna topraklarına asker konuşlandırmak istediği yönündeki açıklaması erken görünüyor ve çatışmanın temel nedenlerini çözmüyor. Asker konuşlandırmanın sonuçları öngörülemez olabilir” dedi.Rus vekil ayrıca, bu birliklerin olası statüsünün belirsiz olduğunu ve BM'nin yetkisi dahilinde olmayabileceğini vurguladı.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 26 ülkenin ateşkesin ardından Ukrayna'ya asker göndermeyi taahhüt ettiğini açıklamıştı.Buna karşılık, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sürdürülebilir bir barış anlaşması sağlanmasının ardından yabancı askerlerin Ukrayna'da bulunmasının bir anlamı olmadığını belirtmişti. Rus lider ayrıca, Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki herhangi bir askeri gücü meşru hedef olarak kabul edeceğini vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/macron-26-ulke-ukraynaya-asker-gondermeyi-taahhut-etti-1099113624.html

rusya

ukrayna

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya devlet duması, ukrayna, batı, nato, birleşmiş milletler (bm), emmanuel macron, vladimir putin