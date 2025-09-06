Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus vekil: NATO güçlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasının sonuçları öngörülemez
Rus vekil: NATO güçlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasının sonuçları öngörülemez
06.09.2025
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Yuriy Nesterenko, Sputnik’e verdiği demeçte, Batı birliklerinin Ukrayna topraklarına konuşlandırılmasının ihtilafın temel nedenlerini çözmeyeceğini ve bu tür bir konuşlandırmanın sonuçlarının öngörülemez olabileceğini söyledi.Nesterenko, “Macron'un 26 ülkenin Ukrayna topraklarına asker konuşlandırmak istediği yönündeki açıklaması erken görünüyor ve çatışmanın temel nedenlerini çözmüyor. Asker konuşlandırmanın sonuçları öngörülemez olabilir” dedi.Rus vekil ayrıca, bu birliklerin olası statüsünün belirsiz olduğunu ve BM'nin yetkisi dahilinde olmayabileceğini vurguladı.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 26 ülkenin ateşkesin ardından Ukrayna'ya asker göndermeyi taahhüt ettiğini açıklamıştı.Buna karşılık, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sürdürülebilir bir barış anlaşması sağlanmasının ardından yabancı askerlerin Ukrayna'da bulunmasının bir anlamı olmadığını belirtmişti. Rus lider ayrıca, Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki herhangi bir askeri gücü meşru hedef olarak kabul edeceğini vurgulamıştı.
Rus vekil: NATO güçlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasının sonuçları öngörülemez

19:38 06.09.2025
Rus vekil Yuriy Nesterenko, Batı güçlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasının sonuçlarının öngörülemez olduğunu belirtti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Yuriy Nesterenko, Sputnik’e verdiği demeçte, Batı birliklerinin Ukrayna topraklarına konuşlandırılmasının ihtilafın temel nedenlerini çözmeyeceğini ve bu tür bir konuşlandırmanın sonuçlarının öngörülemez olabileceğini söyledi.
Nesterenko, “Macron'un 26 ülkenin Ukrayna topraklarına asker konuşlandırmak istediği yönündeki açıklaması erken görünüyor ve çatışmanın temel nedenlerini çözmüyor. Asker konuşlandırmanın sonuçları öngörülemez olabilir” dedi.
Rus vekil ayrıca, bu birliklerin olası statüsünün belirsiz olduğunu ve BM'nin yetkisi dahilinde olmayabileceğini vurguladı.
Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 26 ülkenin ateşkesin ardından Ukrayna'ya asker göndermeyi taahhüt ettiğini açıklamıştı.
Buna karşılık, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sürdürülebilir bir barış anlaşması sağlanmasının ardından yabancı askerlerin Ukrayna'da bulunmasının bir anlamı olmadığını belirtmişti. Rus lider ayrıca, Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki herhangi bir askeri gücü meşru hedef olarak kabul edeceğini vurgulamıştı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
DÜNYA
Macron: 26 ülke Ukrayna'ya asker göndermeyi taahhüt etti
4 Eylül, 18:31
