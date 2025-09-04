https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/macron-26-ulke-ukraynaya-asker-gondermeyi-taahhut-etti-1099113624.html

Macron: 26 ülke Ukrayna'ya asker göndermeyi taahhüt etti

Macron: 26 ülke Ukrayna'ya asker göndermeyi taahhüt etti

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 26 ülkenin ateşkes sağlanmasının ardından Ukrayna'ya asker göndermeyi taahhüt ettiğini belirtti. 04.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-04T18:31+0300

2025-09-04T18:31+0300

2025-09-04T18:29+0300

dünya

emmanuel macron

ukrayna

paris

washington

ateşkes

koalisyon

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097380828_0:101:3280:1946_1920x0_80_0_0_cf8858f18749470f7faa64e579c531d5.jpg

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te düzenlenen ‘İstekliler Koalisyonu’ toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında 26 ülkenin ateşkesin ardından Ukrayna'ya ‘caydırıcı güçler’ göndermeyi taahhüt ettiğini söyledi.Macron, “Bugün 26 ülke resmi olarak taahhütte bulundu, birkaç ülke de pozisyonunu değerlendirmeye devam ediyor, ancak 26 ülke ateşkes veya barışın sağlanmasından hemen sonra Ukrayna'da güvenlik gücü olarak asker konuşlandırmayı veya kara, deniz ve havada Ukrayna topraklarının ve Ukrayna'nın güvenliğini sağlamak için varlık göstermeyi taahhüt etti” dedi.Macron ayrıca, Ukrayna sorununun çözülmesinde ilerleme sağlanmaması halinde ek yaptırımlar uygulanması konusunda Washington ile anlaşmaya varıldığını ve İstekliler Koalisyonu’nun önümüzdeki günlerde ABD'nin Ukrayna'ya ‘güvenlik garantisi’ sağlamasına ilişkin katılımını kararlaştıracağını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/istekliler-koalisyonu-ukraynaya-uzun-menzilli-fuzeler-tedarik-etmeye-hazir-1099109536.html

ukrayna

paris

washington

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emmanuel macron, ukrayna, paris, washington, ateşkes, koalisyon, abd