Macron: 26 ülke Ukrayna'ya asker göndermeyi taahhüt etti
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te düzenlenen ‘İstekliler Koalisyonu’ toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında 26 ülkenin ateşkesin ardından Ukrayna'ya ‘caydırıcı güçler’ göndermeyi taahhüt ettiğini söyledi.Macron, “Bugün 26 ülke resmi olarak taahhütte bulundu, birkaç ülke de pozisyonunu değerlendirmeye devam ediyor, ancak 26 ülke ateşkes veya barışın sağlanmasından hemen sonra Ukrayna'da güvenlik gücü olarak asker konuşlandırmayı veya kara, deniz ve havada Ukrayna topraklarının ve Ukrayna'nın güvenliğini sağlamak için varlık göstermeyi taahhüt etti” dedi.Macron ayrıca, Ukrayna sorununun çözülmesinde ilerleme sağlanmaması halinde ek yaptırımlar uygulanması konusunda Washington ile anlaşmaya varıldığını ve İstekliler Koalisyonu’nun önümüzdeki günlerde ABD'nin Ukrayna'ya ‘güvenlik garantisi’ sağlamasına ilişkin katılımını kararlaştıracağını kaydetti.
