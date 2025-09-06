Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/resmi-gazetede-yayimlandi-beyannamelerdeki-damga-vergisi-yuzde-50-zamlandi-1099156332.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Beyannamelerdeki damga vergisi yüzde 50 zamlandı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Beyannamelerdeki damga vergisi yüzde 50 zamlandı
Sputnik Türkiye
Beyannamelerde uygulanan maktu damga vergisi tutarları yüzde 50 yükseltildi. Yeni düzenleme 1 Ekim'de uygulamaya girecek. 06.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-06T12:26+0300
2025-09-06T12:26+0300
ekonomi̇
vergi
vergi beyanı
vergi beyannemesi
resmi gazete
maktu damga vergisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089426090_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_dd5009d2af767d5ab785854ccff05b40.jpg
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla beyannamelere uygulanan maktu damga vergisi tutarları yaklaşık yüzde 50 yükseltildi. Vergi beyannamelerinde tutar 665 ila bin 350 lira arasında değişirken, yeni düzenleme 1 Ekim’de yürürlüğe girecek.Yüzde 50 zam geldi: Maktu damga vergileri ne kadar oldu?Vergi beyannamelerindeki maktu damga vergisi tutarı ise 665 lira ile 1350 lira arasında değişiyor.1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere KDV, muhtasar beyannameleri için damga vergisi 665 TL'ye, yıllık gelir vergisi beyannameleri için damga vergisi 1000 liraya, kurumlar vergisi için damga vergisi 1350 liraya yükseltildi.Gümrük idarelerine verilenler için 1350 lira, belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler ile sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri için 495 lira maktu vergi tutarı belirlendi.Söz konusu tutar, 31 Mayıs 2006 tarihli Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler için 790 lira olacak.Yabancı ülkelerden gelen posta gönderileri de zamlandıBu kapsamda yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için 7 lira maktu damga vergisi uygulanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/agustos-enflasyon-rakami-sonrasi-uzmanlar-maas-zam-oranlarini-guncelledi-1099085984.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089426090_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c245ffc87f6322ad4097c03db3aa69c3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vergi, vergi beyanı, vergi beyannemesi, resmi gazete, maktu damga vergisi
vergi, vergi beyanı, vergi beyannemesi, resmi gazete, maktu damga vergisi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Beyannamelerdeki damga vergisi yüzde 50 zamlandı

12:26 06.09.2025
© AAVergi borcu
Vergi borcu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2025
© AA
Abone ol
Beyannamelerde uygulanan maktu damga vergisi tutarları yüzde 50 yükseltildi. Yeni düzenleme 1 Ekim'de uygulamaya girecek.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla beyannamelere uygulanan maktu damga vergisi tutarları yaklaşık yüzde 50 yükseltildi. Vergi beyannamelerinde tutar 665 ila bin 350 lira arasında değişirken, yeni düzenleme 1 Ekim’de yürürlüğe girecek.

Yüzde 50 zam geldi: Maktu damga vergileri ne kadar oldu?

Vergi beyannamelerindeki maktu damga vergisi tutarı ise 665 lira ile 1350 lira arasında değişiyor.
1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere KDV, muhtasar beyannameleri için damga vergisi 665 TL'ye, yıllık gelir vergisi beyannameleri için damga vergisi 1000 liraya, kurumlar vergisi için damga vergisi 1350 liraya yükseltildi.
Gümrük idarelerine verilenler için 1350 lira, belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler ile sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri için 495 lira maktu vergi tutarı belirlendi.
Söz konusu tutar, 31 Mayıs 2006 tarihli Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler için 790 lira olacak.

Yabancı ülkelerden gelen posta gönderileri de zamlandı

Bu kapsamda yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için 7 lira maktu damga vergisi uygulanacak.
Emekli maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
EKONOMİ
Ağustos enflasyon rakamı sonrası uzmanlar maaş zam oranlarını güncelledi
4 Eylül, 08:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала