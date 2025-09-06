Resmi Gazete'de yayımlandı: Beyannamelerdeki damga vergisi yüzde 50 zamlandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/resmi-gazetede-yayimlandi-beyannamelerdeki-damga-vergisi-yuzde-50-zamlandi-1099156332.html

Beyannamelerde uygulanan maktu damga vergisi tutarları yüzde 50 yükseltildi. Yeni düzenleme 1 Ekim'de uygulamaya girecek. 06.09.2025, Sputnik Türkiye

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla beyannamelere uygulanan maktu damga vergisi tutarları yaklaşık yüzde 50 yükseltildi. Vergi beyannamelerinde tutar 665 ila bin 350 lira arasında değişirken, yeni düzenleme 1 Ekim’de yürürlüğe girecek.Yüzde 50 zam geldi: Maktu damga vergileri ne kadar oldu?Vergi beyannamelerindeki maktu damga vergisi tutarı ise 665 lira ile 1350 lira arasında değişiyor.1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere KDV, muhtasar beyannameleri için damga vergisi 665 TL'ye, yıllık gelir vergisi beyannameleri için damga vergisi 1000 liraya, kurumlar vergisi için damga vergisi 1350 liraya yükseltildi.Gümrük idarelerine verilenler için 1350 lira, belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler ile sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri için 495 lira maktu vergi tutarı belirlendi.Söz konusu tutar, 31 Mayıs 2006 tarihli Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler için 790 lira olacak.Yabancı ülkelerden gelen posta gönderileri de zamlandıBu kapsamda yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için 7 lira maktu damga vergisi uygulanacak.

