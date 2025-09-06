https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/psg-teknik-direktoru-enrique-bisiklet-kazasi-nedeniyle-hastaneye-kaldirildi-1099151116.html

PSG Teknik Direktörü Enrique bisiklet kazası nedeniyle hastaneye kaldırıldı

PSG Teknik Direktörü Enrique bisiklet kazası nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Paris Saint-Germain (PSG) teknik direktörü Luis Enrique, cuma günü geçirdiği bisiklet kazasında köprücük kemiğini kırdı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada... 06.09.2025, Sputnik Türkiye

Paris Saint-Germain (PSG), teknik direktörleri Luis Enrique’nin cuma günü hastaneye kaldırılmasının ardından bir açıklama yaptı.Fransız ekibini ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıyan İspanyol çalıştırıcının bir bisiklet kazasında köprücük kemiğini kırdığını takımı doğruladı. Kulüp, Enrique’ye tam destek vererek kendisine acil şifalar dilediğini duyurdu.2022 Dünya Kupası sırasında sık sık bisiklet sürerken görülen Enrique, daha önce Güney Afrika’daki Absa Cape Epic yarışında sekiz gün boyunca yaklaşık 700 kilometre pedal çevirmişti.

