Peskov: Çoğu ülke tek kutuplu bir dünya istemiyor

06.09.2025

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Doğu Ekonomik Forumu kapsamında Sputnik’e verdiği demeçte Rusya'nın ülkelerin büyük çoğunluğunun tek kutuplu bir dünya, ayrıca birilerinin kuralları kendilerine dikte etmesini istemediğine inandığını söyledi.Peskov, "İnandığımız tek şey, dünyadaki ülkelerin ezici çoğunluğunun tek kutuplu bir dünya istemediği, kuralların birileri tarafından dikte edilmesini istemediği, kurallara göre değil, yasalara göre yaşamak istediği, ayrıca ortak noktamız olan BM'ye, BM Tüzüğü’ne ve ilkelerine odaklanmak istediğidir. Zira ortak ve somut olan noktamız budur" diye konuştu.10. Doğu Ekonomik Forumu 3-6 Eylül tarihleri arasında Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenleniyor. Ana teması “Uzak Doğu: Barış ve Refah İçin İşbirliği” olan foruma 70'ten fazla ülke ve bölgeden 4 bin 500'den fazla kişi katılıyor. Forum, Roscongress Vakfı tarafından düzenleniyor.

