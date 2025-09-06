https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/peskov-cogu-ulke-tek-kutuplu-bir-dunya-istemiyor-1099153276.html
Peskov: Çoğu ülke tek kutuplu bir dünya istemiyor
Peskov: Çoğu ülke tek kutuplu bir dünya istemiyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın ülkelerin büyük çoğunluğunun tek kutuplu bir dünya arzu etmediğine, ayrıca kuralların kendilerine birileri tarafından dikte... 06.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-06T09:57+0300
2025-09-06T09:57+0300
2025-09-06T10:01+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
sputnik
röportaj
doğu ekonomik forumu
bm
birleşmiş milletler (bm)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099153120_0:0:679:381_1920x0_80_0_0_473a3b1154f23f4caaf95b1eeb96beb2.png
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Doğu Ekonomik Forumu kapsamında Sputnik’e verdiği demeçte Rusya'nın ülkelerin büyük çoğunluğunun tek kutuplu bir dünya, ayrıca birilerinin kuralları kendilerine dikte etmesini istemediğine inandığını söyledi.Peskov, "İnandığımız tek şey, dünyadaki ülkelerin ezici çoğunluğunun tek kutuplu bir dünya istemediği, kuralların birileri tarafından dikte edilmesini istemediği, kurallara göre değil, yasalara göre yaşamak istediği, ayrıca ortak noktamız olan BM'ye, BM Tüzüğü’ne ve ilkelerine odaklanmak istediğidir. Zira ortak ve somut olan noktamız budur" diye konuştu.10. Doğu Ekonomik Forumu 3-6 Eylül tarihleri arasında Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenleniyor. Ana teması “Uzak Doğu: Barış ve Refah İçin İşbirliği” olan foruma 70'ten fazla ülke ve bölgeden 4 bin 500'den fazla kişi katılıyor. Forum, Roscongress Vakfı tarafından düzenleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/kremlin-sozcusu-dmitriy-peskov-rusya-doguya-yonelmeyi-planlamiyor-1099147824.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099153120_15:0:648:475_1920x0_80_0_0_fd14dd709b86c0d8eb028abf62db46b2.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kremlin, dmitriy peskov, sputnik, röportaj, doğu ekonomik forumu, bm, birleşmiş milletler (bm)
rusya, kremlin, dmitriy peskov, sputnik, röportaj, doğu ekonomik forumu, bm, birleşmiş milletler (bm)
Peskov: Çoğu ülke tek kutuplu bir dünya istemiyor
09:57 06.09.2025 (güncellendi: 10:01 06.09.2025)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın ülkelerin büyük çoğunluğunun tek kutuplu bir dünya arzu etmediğine, ayrıca kuralların kendilerine birileri tarafından dikte edilmesini istemediğine inandığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Doğu Ekonomik Forumu kapsamında Sputnik’e verdiği demeçte Rusya'nın ülkelerin büyük çoğunluğunun tek kutuplu bir dünya, ayrıca birilerinin kuralları kendilerine dikte etmesini istemediğine inandığını söyledi.
Peskov, "İnandığımız tek şey, dünyadaki ülkelerin ezici çoğunluğunun tek kutuplu bir dünya istemediği, kuralların birileri tarafından dikte edilmesini istemediği, kurallara göre değil, yasalara göre yaşamak istediği, ayrıca ortak noktamız olan BM'ye, BM Tüzüğü’ne ve ilkelerine odaklanmak istediğidir. Zira ortak ve somut olan noktamız budur" diye konuştu.
10. Doğu Ekonomik Forumu 3-6 Eylül tarihleri arasında Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenleniyor. Ana teması “Uzak Doğu: Barış ve Refah İçin İşbirliği” olan foruma 70'ten fazla ülke ve bölgeden 4 bin 500'den fazla kişi katılıyor. Forum, Roscongress Vakfı tarafından düzenleniyor.