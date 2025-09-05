https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/kremlin-sozcusu-dmitriy-peskov-rusya-doguya-yonelmeyi-planlamiyor-1099147824.html
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Rusya Doğu’ya yönelmeyi planlamıyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Rusya Doğu’ya yönelmeyi planlamıyor
Sputnik Türkiye
05.09.2025
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın dış politikasında 'Doğu’ya yöneliş' şeklinde resmi bir değişim olmadığına dikkat çekti. Peskov, verdiği brifingte, Başkan Vladimir Putin’in Çin ziyaretine atıfla, “Rusya hiçbir yere yönelmiyor, sadece doğal stratejik ortaklıklarını geliştirmeyi sürdürüyor” ifadelerini kullandı.“Herhangi bir yönelişi belgelerle kayıt altına almak mümkün değil. Rusya zaten başlangıçtan itibaren Doğu’da varlık gösteriyordu” diyen Peskov, mevcut jeopolitik süreci küresel dönüşümle ilişkilendirdi. Kremlin Sözcüsü, küresel Güney ülkeleri çok kutuplu bir dünya vizyonu etrafında birleştiğini söyledi. Peskov, bu ülkelerin artık 'tek bir aktörün diktesiyle' ya da 'kimin için belirlendiği bilinmeyen kurallarla' yaşamak istemediklerini, bunun yerine BM Şartı ilkelerine yöneldiklerini vurguladı. Sözcü, Putin’in Çin ziyaretini de bu eğilimin güçlendiğinin bir göstergesi olarak nitelendirdi. Peskov, Rusya’nın sadece Çin'le değil, bölgedeki ve küresel Güney’deki diğer ülkelerle de stratejik ortaklıklar geliştirmeye devam ettiğini belirtti.
