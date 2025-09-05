https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/kremlin-sozcusu-dmitriy-peskov-rusya-doguya-yonelmeyi-planlamiyor-1099147824.html

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Rusya Doğu’ya yönelmeyi planlamıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Rusya Doğu’ya yönelmeyi planlamıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Putin’in Çin ziyareti sırasında ülkenin dış politikasında 'Doğu’ya yönelme' şeklinde bir doküman... 05.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-05T19:51+0300

2025-09-05T19:51+0300

2025-09-05T19:51+0300

dünya

rusya

dmitriy peskov

çin

çin halk cumhuriyeti

çin devlet başkanı şi cinping

vladimir putin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097365747_0:0:1177:662_1920x0_80_0_0_bbd9ae7b120f98a4476d98e36f670102.png

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın dış politikasında 'Doğu’ya yöneliş' şeklinde resmi bir değişim olmadığına dikkat çekti. Peskov, verdiği brifingte, Başkan Vladimir Putin’in Çin ziyaretine atıfla, “Rusya hiçbir yere yönelmiyor, sadece doğal stratejik ortaklıklarını geliştirmeyi sürdürüyor” ifadelerini kullandı.“Herhangi bir yönelişi belgelerle kayıt altına almak mümkün değil. Rusya zaten başlangıçtan itibaren Doğu’da varlık gösteriyordu” diyen Peskov, mevcut jeopolitik süreci küresel dönüşümle ilişkilendirdi. Kremlin Sözcüsü, küresel Güney ülkeleri çok kutuplu bir dünya vizyonu etrafında birleştiğini söyledi. Peskov, bu ülkelerin artık 'tek bir aktörün diktesiyle' ya da 'kimin için belirlendiği bilinmeyen kurallarla' yaşamak istemediklerini, bunun yerine BM Şartı ilkelerine yöneldiklerini vurguladı. Sözcü, Putin’in Çin ziyaretini de bu eğilimin güçlendiğinin bir göstergesi olarak nitelendirdi. Peskov, Rusya’nın sadece Çin'le değil, bölgedeki ve küresel Güney’deki diğer ülkelerle de stratejik ortaklıklar geliştirmeye devam ettiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/dr-ruzive-putin-rusyayi-kuresel-jeopolitik-aktor-olarak-konumlandiriyor-1099147699.html

rusya

çin

çin halk cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, dmitriy peskov, çin, çin halk cumhuriyeti, çin devlet başkanı şi cinping, vladimir putin