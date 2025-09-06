Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır hastaneye kaldırıldı
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır hastaneye kaldırıldı
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Çayır'ın düşmeyen yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığı...
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Çayır'ın düşmeyen yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.MYP’den yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Milli Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Remzi Çayır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Genel Başkanımızın durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin seyri yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna gelişmeler düzenli olarak aktarılacaktır.”
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır hastaneye kaldırıldı

12:36 06.09.2025 (güncellendi: 12:41 06.09.2025)
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır
© Fotoğraf
Ayrıntılar geliyor
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Çayır'ın düşmeyen yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Çayır'ın düşmeyen yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
MYP’den yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Milli Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Remzi Çayır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Genel Başkanımızın durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin seyri yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna gelişmeler düzenli olarak aktarılacaktır.”
