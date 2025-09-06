https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/meteorolojiden-sari-alarm-istanbul-ve-ankara-dahil-30dan-fazla-kentte-saganak-yagis-uyarisi-1099152500.html

Meteoroloji'den 'sarı' alarm: İstanbul ve Ankara dahil 30’dan fazla kentte sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den 'sarı' alarm: İstanbul ve Ankara dahil 30’dan fazla kentte sağanak yağış uyarısı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye’nin batı, kuzey ve iç kesimlerinde uzun bir aranın ardından sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Bugün İstanbul ve... 06.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-06T09:46+0300

2025-09-06T09:46+0300

2025-09-06T09:46+0300

türki̇ye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

bursa

ankara

sağanak

sağanak yağış

gök gürültülü sağanak

i̇stanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098185861_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2d594fba0aa8cfceae0876834cd46391.jpg

Türkiye, uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından yağışlı havaya kavuşuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, batı, kuzey ve iç kesimlerde sağanak yağışların başlayacağını ve hafta sonundan itibaren sıcaklıkların kademeli olarak düşeceğini açıkladı.'Sarı' kodlu uyarı yapıldıBilecik, Bolu, Bursa, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Yalova ve Düzce için “sarı” kodlu sağanak uyarısı geldi. MGM, öğleden sonra bu illerde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceğini vurguladı.İl il hava durumuİstanbul için özel uyarıİBB AKOM, İstanbul ve çevresinde Karadeniz üzerinden gelen serin havaların etkili olacağını belirterek, “Önümüzdeki hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeniyle sıcaklıkların 30 °C’nin altına gerileyeceği ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin edilmektedir” açıklamasını yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/meteoroloji-akom-ve-istanbul-valiliginden-yarin-icin-uyari-saat-verildi-saganak-geliyor-1099137435.html

türki̇ye

bursa

ankara

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu, ankara hava durumu, izmir hava durumu, bursa hava durumu, meteoroloji hava durumu, meteoroloji son dakika, sarı kodlu uyarı, sağanak yağış uyarısı, bugün yağmur var mı, istanbul’da yağmur ne zaman başlayacak, ankara’da yağmur saat kaçta, hava sıcaklıkları düşecek mi, meteoroloji il il hava durumu, ege hava durumu, marmara hava durumu, karadeniz hava durumu, doğu anadolu hava durumu, akdeniz hava durumu, 30’dan fazla ilde sağanak, sel ve su baskını uyarısı, bugün hava nasıl olacak