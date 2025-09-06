https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/meteorolojiden-sari-alarm-istanbul-ve-ankara-dahil-30dan-fazla-kentte-saganak-yagis-uyarisi-1099152500.html
Meteoroloji'den 'sarı' alarm: İstanbul ve Ankara dahil 30’dan fazla kentte sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 'sarı' alarm: İstanbul ve Ankara dahil 30’dan fazla kentte sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye’nin batı, kuzey ve iç kesimlerinde uzun bir aranın ardından sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Bugün İstanbul ve... 06.09.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye, uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından yağışlı havaya kavuşuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, batı, kuzey ve iç kesimlerde sağanak yağışların başlayacağını ve hafta sonundan itibaren sıcaklıkların kademeli olarak düşeceğini açıkladı.'Sarı' kodlu uyarı yapıldıBilecik, Bolu, Bursa, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Yalova ve Düzce için “sarı” kodlu sağanak uyarısı geldi. MGM, öğleden sonra bu illerde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceğini vurguladı.İl il hava durumuİstanbul için özel uyarıİBB AKOM, İstanbul ve çevresinde Karadeniz üzerinden gelen serin havaların etkili olacağını belirterek, “Önümüzdeki hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeniyle sıcaklıkların 30 °C’nin altına gerileyeceği ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin edilmektedir” açıklamasını yaptı.
'Sarı' kodlu uyarı yapıldı
Bilecik, Bolu, Bursa, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Yalova ve Düzce için “sarı” kodlu sağanak uyarısı geldi. MGM, öğleden sonra bu illerde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceğini vurguladı.
İstanbul 27°C
– Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Ankara 30°C
– Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü yağışlı.
Bursa 27°C
– Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İzmir 32°C
– Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu.
Çanakkale 30°C
– Parçalı yer yer çok bulutlu.
Edirne 32°C
– Parçalı yer yer çok bulutlu.
Eskişehir 25°C
– Öğleden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Kocaeli 27°C
– Öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Yalova 27°C
– Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Afyonkarahisar 27°C
– Öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlı.
Denizli 33°C
– Öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı.
Muğla 31°C
– Öğleden sonra iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı.
Antalya 29°C
– Öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Bolu 25°C
– Öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı.
Düzce 27°C
– Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğleden sonra yerel kuvvetli.
Samsun 29°C
– Öğleden sonra iç kesimleri, akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı.
Trabzon 27°C
– İç kesimleri ve akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı.
Artvin 28°C
– Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Kars 26°C
– Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü yağışlı.
Erzurum 26°C
– Parçalı bulutlu.
Malatya 35°C
– Az bulutlu ve açık.
Diyarbakır 36°C
– Az bulutlu ve açık.
Gaziantep 35°C
– Az bulutlu ve açık.
İBB AKOM, İstanbul ve çevresinde Karadeniz üzerinden gelen serin havaların etkili olacağını belirterek, “Önümüzdeki hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeniyle sıcaklıkların 30 °C’nin altına gerileyeceği ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin edilmektedir” açıklamasını yaptı.