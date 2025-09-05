Türkiye
SON DAKİKA | Bursa'da yine orman yangını çıktı: Müdahale sürüyor
Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği'nden yarın için uyarı: Saat verildi, sağanak geliyor
Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği'nden yarın için uyarı: Saat verildi, sağanak geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji'nin ardından İstanbul Valiliği de megakentte sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr uyarısı yaptı. Açıklamada yağışların yarın sabah Anadolu Yakası'nda...
İstanbul Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Açıklamada, "Yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un Anadolu yakasında başlaması beklenen yağışların akşam saatlerine kadar il genelinde görüleceği tahmin edilmektedir. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklenmektedir. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.AKOM: Sıcaklıklar 30 derecenin altına düşecekİBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise yaptığı açıklamada, Karadeniz üzerinden gelen serin havaların yarından itibaren etkili olacağını belirtti. Açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere ülkemizin kuzey ve orta bölgelerinde Cumartesi (Yarın) itibari ile Karadeniz üzerinden gelen serin havaların etkili olması bekleniyor. Önümüzdeki hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile sıcaklıkların 30°C'lerin altına gerileyeceği, beraberinde aralıklarla yerel ve kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.
Ani bastıracak sağanak yağışlar nedeniyle su baskını, göllenme ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.
Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği'nden yarın için uyarı: Saat verildi, sağanak geliyor

05.09.2025
Meteoroloji'nin ardından İstanbul Valiliği de megakentte sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr uyarısı yaptı. Açıklamada yağışların yarın sabah Anadolu Yakası'nda başlayıp akşam saatlerine kadar tüm şehirde etkili olacağı
İstanbul Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Açıklamada, “Yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un Anadolu yakasında başlaması beklenen yağışların akşam saatlerine kadar il genelinde görüleceği tahmin edilmektedir. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklenmektedir. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

AKOM: Sıcaklıklar 30 derecenin altına düşecek

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise yaptığı açıklamada, Karadeniz üzerinden gelen serin havaların yarından itibaren etkili olacağını belirtti.
Açıklamada, “İstanbul başta olmak üzere ülkemizin kuzey ve orta bölgelerinde Cumartesi (Yarın) itibari ile Karadeniz üzerinden gelen serin havaların etkili olması bekleniyor. Önümüzdeki hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile sıcaklıkların 30°C'lerin altına gerileyeceği, beraberinde aralıklarla yerel ve kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor” ifadelerine yer verildi.
Ani bastıracak sağanak yağışlar nedeniyle su baskını, göllenme ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.
