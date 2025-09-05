Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği'nden yarın için uyarı: Saat verildi, sağanak geliyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/meteoroloji-akom-ve-istanbul-valiliginden-yarin-icin-uyari-saat-verildi-saganak-geliyor-1099137435.html
İstanbul Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Açıklamada, “Yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un Anadolu yakasında başlaması beklenen yağışların akşam saatlerine kadar il genelinde görüleceği tahmin edilmektedir. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklenmektedir. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.AKOM: Sıcaklıklar 30 derecenin altına düşecekİBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise yaptığı açıklamada, Karadeniz üzerinden gelen serin havaların yarından itibaren etkili olacağını belirtti. Açıklamada, “İstanbul başta olmak üzere ülkemizin kuzey ve orta bölgelerinde Cumartesi (Yarın) itibari ile Karadeniz üzerinden gelen serin havaların etkili olması bekleniyor. Önümüzdeki hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile sıcaklıkların 30°C'lerin altına gerileyeceği, beraberinde aralıklarla yerel ve kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor” ifadelerine yer verildi.Ani bastıracak sağanak yağışlar nedeniyle su baskını, göllenme ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.
İstanbul Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Açıklamada, “Yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un Anadolu yakasında başlaması beklenen yağışların akşam saatlerine kadar il genelinde görüleceği tahmin edilmektedir. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklenmektedir. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
AKOM: Sıcaklıklar 30 derecenin altına düşecek
İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise yaptığı açıklamada, Karadeniz üzerinden gelen serin havaların yarından itibaren etkili olacağını belirtti.
Açıklamada, “İstanbul başta olmak üzere ülkemizin kuzey ve orta bölgelerinde Cumartesi (Yarın) itibari ile Karadeniz üzerinden gelen serin havaların etkili olması bekleniyor. Önümüzdeki hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile sıcaklıkların 30°C'lerin altına gerileyeceği, beraberinde aralıklarla yerel ve kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor” ifadelerine yer verildi.
Ani bastıracak sağanak yağışlar nedeniyle su baskını, göllenme ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.