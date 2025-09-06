https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/japonya-prensi-hisahito-19-yasinda-ulkede-40-yil-sonra-resitlige-ulasan-ilk-erkek-kraliyet-uyesi-1099155809.html

Japonya Prensi Hisahito 19 yaşında: Ülkede 40 yıl sonra reşitliğe ulaşan ilk erkek kraliyet üyesi oldu

Japonya Prensi Hisahito 19 yaşında: Ülkede 40 yıl sonra reşitliğe ulaşan ilk erkek kraliyet üyesi oldu

Japonya'da Prens Hisahito, 40 yıl sonra reşitliğe ulaşan ilk erkek kraliyet üyesi oldu. Ancak erkek varis kıtlığı nedeniyle, dünyanın en eski monarşisinin...

Japonya Prensi Hisahito, düzenlenen görkemli saray törenleriyle reşitliğe adım attı. 18 yaşını geçen Hisahito, 40 yıl sonra yetişkinliğe ulaşan ilk erkek kraliyet üyesi olarak tarihe geçti. Ancak uzmanlar, erkek varislerin tükenmesi nedeniyle onun aynı zamanda “son imparator” olabileceğini vurguluyor.Hisahito, İmparator Naruhito’nun yeğeni ve taht sıralamasında ikinci sırada bulunuyor. Babası Veliaht Prens Akishino’dan sonra tahta çıkması beklenen Hisahito’dan sonra erkek varis bulunmuyor. 1947 tarihli İmparatorluk Yasası’na göre yalnızca erkeklere tahta çıkma hakkı tanınıyor.Yetişkinliğe kabul töreninde siyah 'kanmuri' tacını taktıHisahito’nun yetişkinliğe kabul töreni sabah saatlerinde ailesinin ikametgahında başladı. İmparator Naruhito’dan gönderilen taç kendisine sunuldu. Ardından imparatorluk sarayındaki ana törende geleneksel giysilerle sahneye çıkan prens, başındaki gençlik başlığı yerine yetişkinleri simgeleyen siyah “kanmuri” tacını taktı. Tören sonrası atlı arabayla saray içindeki kutsal mekânları ziyaret etti, ardından Naruhito ve İmparatoriçe Masako’yu selamladı.Hisahito’nun yetişkinliğe geçiş ritüelleri, gelecek günlerde İse tapınağı, ilk imparator Jinmu’nun mozolesi ve İmparator Hirohito’nun kabrine yapılacak ziyaretlerle devam edecek.Japonya tarihinde sekiz kadın imparator bulundu ancak 19. yüzyıldan itibaren kadınların tahta çıkışı yasaklandı. Japonya'nın yönetim sistemi nedir?Japonya’da anayasal monarşi, imparatorun sembolik bir lider olduğu bir sistemle işler. Anayasa uyarınca imparatorun siyasi gücü yoktur; ulusal birliğin simgesi olarak kabul edilir.Japonya'nın şu anki İmparatoru kim?Japonya’nın mevcut imparatoru Naruhito, 2019 yılında tahta çıkarak, babası Akihito’dan görevi devralmıştı. İmparator Naruhito’nun kızı Aiko, Japon İmparatorluğu’nun ilk kadın taht varisi olabilecek niteliklere sahip olmasına rağmen, Japon yasalarına göre kadınların imparator olmasına izin verilmiyor. Bu nedenle, taht sırası Naruhito’nun kardeşi Prens Fumihito’nun oğlu Prens Hisahito’ya geçmiş durumda.

