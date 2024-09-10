https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/prens-hisahito-18-yasina-girdi-japonyadaki-anayasal-monarsi-nasil-isliyor-imparator-kim-1087850878.html

Prens Hisahito 18 yaşına girdi: Japonya’daki anayasal monarşi nasıl işliyor, imparator kim?

Prens Hisahito 18 yaşına girdi: Japonya’daki anayasal monarşi nasıl işliyor, imparator kim?

Sputnik Türkiye

Japonya’da İmparator Naruhito’nun yeğeni ve Japon tahtının varisi olan Prens Hisahito, 18 yaşına girdi. Bu önemli gelişme, Japonya’nın anayasal monarşisi ve... 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T10:45+0300

2024-09-10T10:45+0300

2024-09-10T10:49+0300

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Veliaht Prens Akishino ve Veliaht Prenses Kiko’nun oğlu Prens Hisahito, Cuma günü 18 yaşına girdi. Taht sıralamasında ikinci olan prens, 39 yıl sonra yetişkin olan ilk erkek imparatorluk ailesi üyesi oldu. Babasının 1985’te 20 yaşına girmesinden bu yana yetişkin olan başka bir erkek üye olmamıştı. Prens Hisahito, yetişkinliğe ulaşması üzerine İmparatorluk Hanehalkı Ajansı aracılığıyla bir mektup yayımladı. Mektupta prens, öğrenimini derinleştirmek istediğini belirtti.Prens'in lise üçüncü sınıfta olduğu, barış hakkında bilgiler edindiğini ve uzak bir adada bir evde kaldığını açıklandı. Okulda ise yusufçukların yumurta bırakabileceği bitkiler üzerine bir araştırma yaptı ve Şubat ayında bir sunum gerçekleştirdi.Prens özellikle doğa tarihi böcekler ve yaşam alanlarıyla yakından ilgileniyor ve bu tür konuları inceleyebileceği bir üniversiteye girmeyi umut ediyor. Artan ders çalışma yükü nedeniyle gözlem sıklığı azalmış olsa da yusufçuk gözlemlerine devam ediyor.Japonya'nın yönetim sistemi nedir?Japonya’da anayasal monarşi, imparatorun sembolik bir lider olduğu bir sistemle işler. Anayasa uyarınca imparatorun siyasi gücü yoktur; ulusal birliğin simgesi olarak kabul edilir.Japonya'nın şu anki İmparatoru kim?Japonya’nın mevcut imparatoru Naruhito, 2019 yılında tahta çıkarak, babası Akihito’dan görevi devralmıştı. İmparator Naruhito’nun kızı Aiko, Japon İmparatorluğu’nun ilk kadın taht varisi olabilecek niteliklere sahip olmasına rağmen, Japon yasalarına göre kadınların imparator olmasına izin verilmiyor. Bu nedenle, taht sırası Naruhito’nun kardeşi Prens Fumihito’nun oğlu Prens Hisahito’ya geçmiş durumda.Mevcut İmparator Naruhito, Japonya’nın 126. imparatoru olarak görev yapmakta. Naruhito, babası İmparator Akihito’nun tahttan feragat etmesinin ardından 'Reiwa' dönemi olarak adlandırılan yeni bir imparatorluk çağını başlatmıştıİmarator Naruhito kimdir?1960 doğumlu İmparator Naruhito, Japonya’da ve yurt dışında eğitim almıştır. Oxford Üniversitesi’nde öğrenim görmüş ve uluslararası ilişkiler alanında derinlemesine çalışmalar yapmıştır. Japonya’da bilim, kültür ve çevre konularına olan ilgisiyle tanınan Naruhito, özellikle su kaynaklarının korunması ve çevre sorunları üzerine yaptığı çalışmalarla bilinir.İmparatorun yetkileri neler?Japonya’nın imparatorluk ailesi dünyanın en eski monarşilerinden biri olarak bilinir ve imparatorlar binlerce yıldır kültürel bir sembol olarak saygı görürler. Ancak modern çağda, İmparatorun görevleri büyük oranda törenlere katılmak ve Japon halkının birliğini temsil etmekle sınırlıdır. Bu noktada, Japonya’daki anayasal monarşinin işlerliği ve geleceği, Prens Hisahito’nun yaşını doldurmasıyla yeniden tartışılmaya başlanmıştır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/abd-tum-dunyayi-kiskirtmaya-devam-ediyor-japonyaya-cini-vurabilecek-uzun-menzilli-fuzeler-1087848354.html

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