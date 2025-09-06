Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
İzmirliler dikkat: Bir ilçeye 9 gün boyunca su verilemeyecek
İzmirliler dikkat: Bir ilçeye 9 gün boyunca su verilemeyecek
İzmir'in Urla ilçesinde ana boru hattında yaşanan arıza nedeniyle 5 mahallede 218 saat sürecek su kesintisi uygulanacak. İZSU, doğalgaz çalışmaları sırasında meydana gelen hasar sonrası onarım başlatıldığını duyurdu. 9 günlük su kesintisi 15 Eylül'de sona erecek.
türki̇ye
i̇zmir
i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu)
su kesintisi
İzmir'in Urla ilçesindeki 5 mahalleye, ana boru hattında yaşanan arıza nedeniyle 218 saat boyunca (9 gün) su verilemeyecek.9 gün su kesintisi yapılacakİzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, doğalgaz çalışması sırasında ana boru hattının zarar görmesinin ardından onarım çalışması başlatıldı.Bu nedenle ilçeye bağlı Altıntaş, Sıra, Yaka, Yeni ve Yenikent mahallelerinde, bugün 12.40 ile 15 Eylül 15.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak.
türki̇ye
i̇zmir
SON HABERLER
tr_TR
i̇zmir, i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu), su kesintisi
i̇zmir, i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu), su kesintisi

İzmirliler dikkat: Bir ilçeye 9 gün boyunca su verilemeyecek

14:11 06.09.2025 (güncellendi: 14:30 06.09.2025)
Abone ol
İzmir’in Urla ilçesinde ana boru hattında yaşanan arıza nedeniyle 5 mahallede 218 saat sürecek su kesintisi uygulanacak. İZSU, doğalgaz çalışmaları sırasında meydana gelen hasar sonrası onarım başlatıldığını duyurdu. 9 günlük su kesintisi 15 Eylül'de sona erecek.
İzmir'in Urla ilçesindeki 5 mahalleye, ana boru hattında yaşanan arıza nedeniyle 218 saat boyunca (9 gün) su verilemeyecek.

9 gün su kesintisi yapılacak

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, doğalgaz çalışması sırasında ana boru hattının zarar görmesinin ardından onarım çalışması başlatıldı.
Bu nedenle ilçeye bağlı Altıntaş, Sıra, Yaka, Yeni ve Yenikent mahallelerinde, bugün 12.40 ile 15 Eylül 15.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak.
