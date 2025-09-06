https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/izmirliler-dikkat-bir-ilceye-9-gun-boyunca-su-verilemeyecek-1099158784.html

İzmirliler dikkat: Bir ilçeye 9 gün boyunca su verilemeyecek

İzmir'in Urla ilçesinde ana boru hattında yaşanan arıza nedeniyle 5 mahallede 218 saat sürecek su kesintisi uygulanacak. İZSU, doğalgaz çalışmaları sırasında... 06.09.2025

İzmir'in Urla ilçesindeki 5 mahalleye, ana boru hattında yaşanan arıza nedeniyle 218 saat boyunca (9 gün) su verilemeyecek.9 gün su kesintisi yapılacakİzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, doğalgaz çalışması sırasında ana boru hattının zarar görmesinin ardından onarım çalışması başlatıldı.Bu nedenle ilçeye bağlı Altıntaş, Sıra, Yaka, Yeni ve Yenikent mahallelerinde, bugün 12.40 ile 15 Eylül 15.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak.

