Türkiye
Kurumaya yüz tutan Tahtalı Barajı tarihinin en kötü eylül ayını yaşıyor
İzmir'de kente içme suyu temininde en önemli kaynaklardan olan Tahtalı Barajı'nda doluluk yüzde 5'e geriledi. Bu oran son 26 yılın en kötü rakamı olarak... 04.09.2025, Sputnik Türkiye
04.09.2025
İzmir'de kente içme suyu temininde en önemli kaynaklardan olan Tahtalı Barajı'nda doluluk yüzde 5'e geriledi. Bu oran son 26 yılın en kötü rakamı olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin birçok ilinde kuraklık hiç olmadığı kadar yüksek seviyede.

İzmir'de barajların doluluk oranı

Yetersiz yağışlar ve aşırı sıcakların ardından İzmir'deki barajlarda su seviyesi düşmeye devam ediyor.
Kentin birçok ilçesinde su kesintileri uygulanmaya devam ediyor.

Tahtalı Barajı'nda seviye çok düşük

Normal şartlarda şehrin içme suyunun yaklaşık yarısının karşılandığı Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı, 3 Eylül'de yüzde 5 olarak kayıtlara geçti. Bu oran, geçen yılın aynı döneminde yüzde 19 seviyesindeydi. Barajdaki bu su seviyesi, son 26 yılın en düşük eylül rakamı olarak kayıtlara geçti.

En son 2008'de yüzde 1'e kadar gerilemişti

Yapımı 1997'de tamamlanan ve 26 yıldır su seviyesi kayıtları tutulan barajda bu seneden önceki en düşük 3 Eylül doluluk oranı yüzde 7 ile 2008'de gerçekleşmişti.
Barajda Aralık 2008'de aktif doluluk oranı ise yüzde 1'e kadar gerilemişti.

Su çekildi senelerdir görünmeyen yapılar ortaya çıktı

Yıllık ortalama 90 milyon metreküp su çekilen barajdaki kuraklığın etkisiyle havzanın büyük bölümü adeta ovaya dönüştü.
Sadece küçük bir noktada suyun kalması nedeniyle havzada adacıkların oluştuğu, eski yapıların ortaya çıktığı, zeminin çatladığı görüldü.

İzmir Barajlarında son durum

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) bünyesindeki diğer 5 barajın da tamamının su seviyesi, kuraklık nedeniyle geçen yılın gerisinde kaldı.
Barajlardan Balçova'da doluluk yüzde 32'den yüzde 15'e, Güzelhisar'da yüzde 71'den yüzde 52'ye, Ürkmez'de yüzde 18'den yüzde 6'ya düştü.
Alaçatı Kutlu Aktaş'ta su seviyesi yüzde 0,59 oldu, Gördes barajının suyu ise tamamen tükendi.
