İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'ya TFF'den galibiyet jesti: Maaşına zam yapıldı
İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'ya TFF'den galibiyet jesti: Maaşına zam yapıldı
A Milli Futbol takımının Gürcistan'ı yenmesinin ardından TFF, İtalyan Teknik Direktör Montella'nın maaşına zam yaptı.
Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin Gürcistan'ı yenmesinin ardından harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'yı ödüllendirdi. TFF, Montella'nın daha önce yıllık 1,8 milyon Euro olan maaşını 2,2 milyon Euro'ya yükseltti. Maaşına zam yapıldıTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, A Milli futbol takımının Dünya Kupası eleme grubuna Gürcistan galibiyetiyle başlarken, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken İtalyan teknik adam Vincenzo Montella gönülleri fethetti. Türkiye Futbol Federasyonu da deneyimli teknik adamın bu performansını ödüllendirme kararı aldı. Bu hareket sosyal medyada büyük beğeni topladı.TFF, Vincenzo Montella'nın yıllık maaşına zam yapıldı. Federasyon daha önce yıllık 1,8 milyon Euro olan maaşını 2,2 milyon Euro'ya yükselterek İtalyan antrenörü ödüllendirme kararı aldı.
A Milli Futbol takımının Gürcistan'ı yenmesinin ardından TFF, İtalyan Teknik Direktör Montella'nın maaşına zam yaptı.
Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin Gürcistan'ı yenmesinin ardından harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'yı ödüllendirdi. TFF, Montella'nın daha önce yıllık 1,8 milyon Euro olan maaşını 2,2 milyon Euro'ya yükseltti.

Maaşına zam yapıldı

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, A Milli futbol takımının Dünya Kupası eleme grubuna Gürcistan galibiyetiyle başlarken, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken İtalyan teknik adam Vincenzo Montella gönülleri fethetti. Türkiye Futbol Federasyonu da deneyimli teknik adamın bu performansını ödüllendirme kararı aldı. Bu hareket sosyal medyada büyük beğeni topladı.
TFF, Vincenzo Montella'nın yıllık maaşına zam yapıldı. Federasyon daha önce yıllık 1,8 milyon Euro olan maaşını 2,2 milyon Euro'ya yükselterek İtalyan antrenörü ödüllendirme kararı aldı.

Göreve başladığından beri toplam 23 karşılaşmaya çıkan deneyimli teknik adam, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alırken, özellikle Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi çeyrek finale çıkartması büyük alkış toplamıştı.

