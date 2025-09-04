https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/turkiye-gurcistani-3-2-maglup-etti-1099116328.html
Türkiye, Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti
Türkiye, Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-2'lik skorla yendi.
Milli takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan’ı 3-2 yenerek gruba galibiyetle başladı.Boris Paichadze Ulusal Stadı’ndaki müsabakada A Milli Takım'ın gollerini 3. dakikada Mert Müldür'le 41. ve 52. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı. Aktürkoğlu, 45. milli maçında 14. golüne ulaştı. Maçın 71. dakikasında Barış Alper Yılmaz kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Aynı pozisyona itiraz eden Gürcistan Teknik Direktörü Willy Sagnol da kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Türkiye, gruptaki ikinci maçında 7 Eylül Pazar günü Konya’da İspanya’yı ağırlayacak.
gürcistan
Türkiye, Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti
21:38 04.09.2025 (güncellendi: 21:40 04.09.2025)
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan’ı 3-2’lik skorla yendi. Boris Paichadze Ulusal Stadı’nda oynanan karşılaşmada Türkiye’nin gollerini Mert Müldür (3. dakika) ve Kerem Aktürkoğlu (41. ve 52. dakikalar) kaydetti.
Milli takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan’ı 3-2 yenerek gruba galibiyetle başladı.
Boris Paichadze Ulusal Stadı’ndaki müsabakada A Milli Takım'ın gollerini 3. dakikada Mert Müldür'le 41. ve 52. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı. Aktürkoğlu, 45. milli maçında 14. golüne ulaştı.
Maçın 71. dakikasında Barış Alper Yılmaz kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Aynı pozisyona itiraz eden Gürcistan Teknik Direktörü Willy Sagnol da kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Türkiye, gruptaki ikinci maçında 7 Eylül Pazar günü Konya’da İspanya’yı ağırlayacak.