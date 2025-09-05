Gazze: Avrupa Komisyonu ilk kez ‘soykırım’ ifadesini kullandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/gazze-avrupa-komisyonu-ilk-kez-soykirim-ifadesini-kullandi-1099129329.html

Avrupa Komisyonu’nun Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, Paris’teki Siyasi Bilimler Akademisi’ndeki bir etkinlikte yaptığı konuşmada Avrupa’nın Filistinlilerin açlıktan ölmesi, yerinden edilmesi ve öldürülmesi konusunda harekete geçemeyecek kadar bölünmüş olduğunu söyledi ve ilk kez “soykırım” ifadesini şöyle kullandı:İlk kez ‘soykırım’ denildiİspanyol komiser, Brüksel’de İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının en sert eleştirmenlerinden biri oldu. Ancak bu konuşma, Ribera’nın ve Avrupa Konseyi’nden bir yetkilinin Gazze’de yaşananları açıkça soykırım olarak tanımladığı ilk konuşma oldu.Ribera’nın sözleri, İsrail’in artan uluslararası kınamalarla karşı karşıya kaldığı bir döneme denk geliyor. Bu kınamalar, geleneksel müttefiklerinin birçoğunu da kapsıyor ve ayrıca New York’ta bu ay yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı öncesine geliyor.Belçika da tanıyacağını açıkladıBelçika bu hafta, BM Genel Kurulu’nda Filistin devletini tanıyacak ülkeler grubuna katılacağını ve Gazze’deki savaş nedeniyle İsrail’e yaptırım uygulayacağını açıkladı.İrlanda ve Ribera’nın ülkesi İspanya, 2024’te Filistin’i resmen tanımıştı.Ancak Avrupa Birliği, İsrail’e yaptırım uygulanması konusunda bölünmüş durumda. Almanya ve Macaristan gibi ülkeler, Birliğin İsrail’le olan ticaret anlaşmasını askıya alma çağrılarını reddediyor.Ölü sayısı 64 bin’i aştı4 Eylül 2025’te açıklanan son verilere göre Gazze’de 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bin 231'e, yaralıların sayısı 161 bin 583'e yükseldi.Açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 131'i çocuk olmak üzere 370 oldu.

