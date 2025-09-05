https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/gazze-avrupa-komisyonu-ilk-kez-soykirim-ifadesini-kullandi-1099129329.html
Gazze: Avrupa Komisyonu ilk kez ‘soykırım’ ifadesini kullandı
Gazze: Avrupa Komisyonu ilk kez ‘soykırım’ ifadesini kullandı
Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera'nın Gazze'de yaşananlar için 'soykırım' dediği ifadelerin detayları...
2025-09-05T11:20+0300
2025-09-05T11:20+0300
2025-09-05T11:20+0300
gazze
avrupa komisyonu
soykırım
i̇srail- filistin çatışması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099129172_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_fcf0d0697aa1b0fea762e95f617f66e8.jpg
Avrupa Komisyonu’nun Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, Paris’teki Siyasi Bilimler Akademisi’ndeki bir etkinlikte yaptığı konuşmada Avrupa’nın Filistinlilerin açlıktan ölmesi, yerinden edilmesi ve öldürülmesi konusunda harekete geçemeyecek kadar bölünmüş olduğunu söyledi ve ilk kez “soykırım” ifadesini şöyle kullandı:İlk kez ‘soykırım’ denildiİspanyol komiser, Brüksel’de İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının en sert eleştirmenlerinden biri oldu. Ancak bu konuşma, Ribera’nın ve Avrupa Konseyi’nden bir yetkilinin Gazze’de yaşananları açıkça soykırım olarak tanımladığı ilk konuşma oldu.Ribera’nın sözleri, İsrail’in artan uluslararası kınamalarla karşı karşıya kaldığı bir döneme denk geliyor. Bu kınamalar, geleneksel müttefiklerinin birçoğunu da kapsıyor ve ayrıca New York’ta bu ay yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı öncesine geliyor.Belçika da tanıyacağını açıkladıBelçika bu hafta, BM Genel Kurulu’nda Filistin devletini tanıyacak ülkeler grubuna katılacağını ve Gazze’deki savaş nedeniyle İsrail’e yaptırım uygulayacağını açıkladı.İrlanda ve Ribera’nın ülkesi İspanya, 2024’te Filistin’i resmen tanımıştı.Ancak Avrupa Birliği, İsrail’e yaptırım uygulanması konusunda bölünmüş durumda. Almanya ve Macaristan gibi ülkeler, Birliğin İsrail’le olan ticaret anlaşmasını askıya alma çağrılarını reddediyor.Ölü sayısı 64 bin’i aştı4 Eylül 2025’te açıklanan son verilere göre Gazze’de 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bin 231'e, yaralıların sayısı 161 bin 583'e yükseldi.Açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 131'i çocuk olmak üzere 370 oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/uluslararasi-arenada-pes-pese-kabul-ediliyorlar-filistini-hangi-ulkeler-taniyor-hangileri-tanimiyor-1099025552.html
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099129172_28:0:1228:900_1920x0_80_0_0_24c359e062362c6b29199756d1737766.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gazze, ribera, soykırım
Gazze: Avrupa Komisyonu ilk kez ‘soykırım’ ifadesini kullandı
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Ribera, Pekin’de düzenlediği basın toplantısında İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları için “soykırım” dedi.
Avrupa Komisyonu’nun Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, Paris’teki Siyasi Bilimler Akademisi’ndeki bir etkinlikte yaptığı konuşmada Avrupa’nın Filistinlilerin açlıktan ölmesi, yerinden edilmesi ve öldürülmesi konusunda harekete geçemeyecek kadar bölünmüş olduğunu söyledi ve ilk kez “soykırım” ifadesini şöyle kullandı:
Gazze’deki soykırım, Avrupa’nın harekete geçememesini ve tek bir sesle konuşamamasını açığa çıkarıyor. Üstelik bu, protestolar Avrupa şehirlerine yayılırken ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 14 üyesi derhal ateşkes çağrısı yaparken yaşanıyor.
İlk kez ‘soykırım’ denildi
İspanyol komiser, Brüksel’de İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının en sert eleştirmenlerinden biri oldu. Ancak bu konuşma, Ribera’nın ve Avrupa Konseyi’nden bir yetkilinin Gazze’de yaşananları açıkça soykırım olarak tanımladığı ilk konuşma oldu.
Ribera’nın sözleri, İsrail’in artan uluslararası kınamalarla karşı karşıya kaldığı bir döneme denk geliyor. Bu kınamalar, geleneksel müttefiklerinin birçoğunu da kapsıyor ve ayrıca New York’ta bu ay yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı öncesine geliyor.
Belçika da tanıyacağını açıkladı
Belçika bu hafta, BM Genel Kurulu’nda Filistin devletini tanıyacak ülkeler grubuna katılacağını ve Gazze’deki savaş nedeniyle İsrail’e yaptırım uygulayacağını açıkladı.
İrlanda ve Ribera’nın ülkesi İspanya, 2024’te Filistin’i resmen tanımıştı.
Ancak Avrupa Birliği, İsrail’e yaptırım uygulanması konusunda bölünmüş durumda. Almanya ve Macaristan gibi ülkeler, Birliğin İsrail’le olan ticaret anlaşmasını askıya alma çağrılarını reddediyor.
4 Eylül 2025’te açıklanan son verilere göre Gazze’de 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bin 231'e, yaralıların sayısı 161 bin 583'e yükseldi.
Açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 131'i çocuk olmak üzere 370 oldu.