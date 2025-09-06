İran: Her zaman savaşa hazır olmalıyız

Nükleer mesele, düşmanın ortaya attığı ana bahaneydi. Ancak savaş alanındaki eylemleri ve planladıkları, bu ilk iddialarla tamamen çelişiyordu. Bu durum, düşmanın halkımıza, vatanımıza ve kutsal İslam Cumhuriyeti sistemine karşı titizlikle hazırlanmış bir plan uyguladığını gösterdi.

Ama sevgili arkadaşlarım, sizin çabalarınız ve coşkunuz sayesinde bu savaştan gurur ve onurla çıktık. Bunun için Tanrı’ya şükrediyoruz.