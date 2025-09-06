https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/iran-her-zaman-savasa-hazir-olmaliyiz-1099164826.html
İran: Her zaman savaşa hazır olmalıyız
İran: Her zaman savaşa hazır olmalıyız
İran Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Hatemi yaptığı açıklamada, her zaman savaşa tam olarak hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek savaşı, düşmanlığı ve... 06.09.2025
İran Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Amir Hatemi, komutanlar, askerler ve pilotların eşlik ettiği savaş birimlerinin hazırlık durumunu değerlendirirken önemli açıklamalarda bulundu.12 günlük savaş sırasında İran halkının İsrail’e karşı gösterdiği direnişe dikkat çeken Hatemi, şu ifadeleri kullandı:'Düşman, İran’ın nükleer kapasitesini yok etme konusunda başarısız oldu'Tümgeneral Hatemi sözlerini şöyle sürdürdü:Hatemi açıklamasında, düşmanın bu savaşta ülkeye karşı belirlediği ana hedeflerine ulaşamadığını vurguladı.Hatemi açıklamasını, “Düşman, İran’ın nükleer kapasitesini tamamen yok etmeyi amaçlıyordu. Ancak bunda başarısız oldu; çünkü bu kapasite yerli bilgi ve teknolojiye dayalıdır ve tamamen ortadan kaldırılması imkansızdır" cümleleriyle tamamladı.
İran Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Amir Hatemi, komutanlar, askerler ve pilotların eşlik ettiği savaş birimlerinin hazırlık durumunu değerlendirirken önemli açıklamalarda bulundu.
12 günlük savaş sırasında İran halkının İsrail’e karşı gösterdiği direnişe dikkat çeken Hatemi, şu ifadeleri kullandı:
Ordunun kara, hava ve savunma kuvvetlerinden seferberlik birimlerine, Devrim Muhafızları’ndan halka kadar tüm İran, son zamanlarda dayatılan savaşta cephede yer aldı. İran, tarihte sonsuza kadar ayakta kalabilmek için tüm gücüyle savaştı ve direndi.
'Düşman, İran’ın nükleer kapasitesini yok etme konusunda başarısız oldu'
Tümgeneral Hatemi sözlerini şöyle sürdürdü:
Nükleer mesele, düşmanın ortaya attığı ana bahaneydi. Ancak savaş alanındaki eylemleri ve planladıkları, bu ilk iddialarla tamamen çelişiyordu. Bu durum, düşmanın halkımıza, vatanımıza ve kutsal İslam Cumhuriyeti sistemine karşı titizlikle hazırlanmış bir plan uyguladığını gösterdi.
Ama sevgili arkadaşlarım, sizin çabalarınız ve coşkunuz sayesinde bu savaştan gurur ve onurla çıktık. Bunun için Tanrı’ya şükrediyoruz.
Hatemi açıklamasında, düşmanın bu savaşta ülkeye karşı belirlediği ana hedeflerine ulaşamadığını vurguladı.
Hatemi açıklamasını, “Düşman, İran’ın nükleer kapasitesini tamamen yok etmeyi amaçlıyordu. Ancak bunda başarısız oldu; çünkü bu kapasite yerli bilgi ve teknolojiye dayalıdır ve tamamen ortadan kaldırılması imkansızdır" cümleleriyle tamamladı.