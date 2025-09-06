https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/fethiyede-kaybolmustu-cinli-turistten-kotu-haber-geldi-1099160149.html

Fethiye'de kaybolmuştu: Çinli turistten kötü haber geldi

Fethiye'de kaybolmuştu: Çinli turistten kötü haber geldi

Sputnik Türkiye

Fethiye'de dağda yürüyüş yaparken kaybolan Çinli turist ölü bulundu. 06.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-06T15:03+0300

2025-09-06T15:03+0300

2025-09-06T15:03+0300

türki̇ye

fethiye

kelebekler vadisi

çin

jandarma arama kurtarma (jak)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099159993_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_0b4045bc6f9ef6cfc5aa631a1c985a0a.jpg

Çin'den tatil için geldiği Fethiye'de dağda yürüyüş yaptığı sırada kaybolan Çin uyruklu turist, Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasındaki dağlık alanda ölü bulundu.Yürüyüşe çıktı geri dönmediÇin'den Fethiye'ye tatile gelen Xu Wenkai'nden (30) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Xu Wenkai'nin sosyal medya hesabından paylaştığı Likya Yolu'nun girişinde çekilmiş bir fotoğraf üzerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşları bölgeye gönderildi.43 personel, 9 araç, 1 kadavra köpeği ve 1 iz takip köpeğinin görev aldığı arama çalışmalarında turistin cesedi, Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasındaki dağlık sarp alanda bulundu. Xu Wenkai'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/italyan-moda-tasarimcisi-giorgio-armani-oldu-1099107470.html

türki̇ye

fethiye

kelebekler vadisi

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fethiye, kelebekler vadisi, çin, jandarma arama kurtarma (jak)