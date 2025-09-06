Türkiye
Fethiye'de kaybolmuştu: Çinli turistten kötü haber geldi
Fethiye'de kaybolmuştu: Çinli turistten kötü haber geldi
Fethiye'de dağda yürüyüş yaparken kaybolan Çinli turist ölü bulundu. 06.09.2025, Sputnik Türkiye
Çin'den tatil için geldiği Fethiye'de dağda yürüyüş yaptığı sırada kaybolan Çin uyruklu turist, Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasındaki dağlık alanda ölü bulundu.Yürüyüşe çıktı geri dönmediÇin'den Fethiye'ye tatile gelen Xu Wenkai'nden (30) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Xu Wenkai'nin sosyal medya hesabından paylaştığı Likya Yolu'nun girişinde çekilmiş bir fotoğraf üzerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşları bölgeye gönderildi.43 personel, 9 araç, 1 kadavra köpeği ve 1 iz takip köpeğinin görev aldığı arama çalışmalarında turistin cesedi, Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasındaki dağlık sarp alanda bulundu. Xu Wenkai'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.
Fethiye'de kaybolmuştu: Çinli turistten kötü haber geldi

15:03 06.09.2025
© AFADFethiye
Fethiye - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2025
© AFAD
Fethiye'de dağda yürüyüş yaparken kaybolan Çinli turist ölü bulundu.
Çin'den tatil için geldiği Fethiye'de dağda yürüyüş yaptığı sırada kaybolan Çin uyruklu turist, Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasındaki dağlık alanda ölü bulundu.

Yürüyüşe çıktı geri dönmedi

Çin'den Fethiye'ye tatile gelen Xu Wenkai'nden (30) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Xu Wenkai'nin sosyal medya hesabından paylaştığı Likya Yolu'nun girişinde çekilmiş bir fotoğraf üzerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşları bölgeye gönderildi.
43 personel, 9 araç, 1 kadavra köpeği ve 1 iz takip köpeğinin görev aldığı arama çalışmalarında turistin cesedi, Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasındaki dağlık sarp alanda bulundu. Xu Wenkai'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.
