https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/fethiyede-kaybolmustu-cinli-turistten-kotu-haber-geldi-1099160149.html
Fethiye'de kaybolmuştu: Çinli turistten kötü haber geldi
Fethiye'de kaybolmuştu: Çinli turistten kötü haber geldi
Sputnik Türkiye
Fethiye'de dağda yürüyüş yaparken kaybolan Çinli turist ölü bulundu. 06.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-06T15:03+0300
2025-09-06T15:03+0300
2025-09-06T15:03+0300
türki̇ye
fethiye
kelebekler vadisi
çin
jandarma arama kurtarma (jak)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099159993_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_0b4045bc6f9ef6cfc5aa631a1c985a0a.jpg
Çin'den tatil için geldiği Fethiye'de dağda yürüyüş yaptığı sırada kaybolan Çin uyruklu turist, Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasındaki dağlık alanda ölü bulundu.Yürüyüşe çıktı geri dönmediÇin'den Fethiye'ye tatile gelen Xu Wenkai'nden (30) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Xu Wenkai'nin sosyal medya hesabından paylaştığı Likya Yolu'nun girişinde çekilmiş bir fotoğraf üzerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşları bölgeye gönderildi.43 personel, 9 araç, 1 kadavra köpeği ve 1 iz takip köpeğinin görev aldığı arama çalışmalarında turistin cesedi, Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasındaki dağlık sarp alanda bulundu. Xu Wenkai'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/italyan-moda-tasarimcisi-giorgio-armani-oldu-1099107470.html
türki̇ye
fethiye
kelebekler vadisi
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099159993_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_807d68f09ae61803040d2ce7df051e7b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fethiye, kelebekler vadisi, çin, jandarma arama kurtarma (jak)
fethiye, kelebekler vadisi, çin, jandarma arama kurtarma (jak)
Fethiye'de kaybolmuştu: Çinli turistten kötü haber geldi
Fethiye'de dağda yürüyüş yaparken kaybolan Çinli turist ölü bulundu.
Çin'den tatil için geldiği Fethiye'de dağda yürüyüş yaptığı sırada kaybolan Çin uyruklu turist, Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasındaki dağlık alanda ölü bulundu.
Yürüyüşe çıktı geri dönmedi
Çin'den Fethiye'ye tatile gelen Xu Wenkai'nden (30) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Xu Wenkai'nin sosyal medya hesabından paylaştığı Likya Yolu'nun girişinde çekilmiş bir fotoğraf üzerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşları bölgeye gönderildi.
43 personel, 9 araç, 1 kadavra köpeği ve 1 iz takip köpeğinin görev aldığı arama çalışmalarında turistin cesedi, Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasındaki dağlık sarp alanda bulundu. Xu Wenkai'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.