Fenerbahçe Kulübünde başkan adayı Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu
Fenerbahçe Kulübünde başkan adayı Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu
Fenerbahçe Kulübünde eylül ayında gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulda başkan adayı olan mevcut başkan Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli... 06.09.2025, Sputnik Türkiye
Eylül ayında yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda Fenerbahçe Kulübü başkanlığına yeniden aday olan mevcut başkan Ali Koç’un yönetim kurulu listesi belli oldu.Ali Koç'un kampanya sayfasının sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Yüksek Divan Kuruluna teslim edilen aday listesinde şu isimler yer alıyor:
Fenerbahçe Kulübünde başkan adayı Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu

20:53 06.09.2025
Fenerbahçe Kulübünde eylül ayında gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulda başkan adayı olan mevcut başkan Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu.
Eylül ayında yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda Fenerbahçe Kulübü başkanlığına yeniden aday olan mevcut başkan Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu.
Ali Koç'un kampanya sayfasının sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Yüksek Divan Kuruluna teslim edilen aday listesinde şu isimler yer alıyor:
Acar Sertaç Komsuoğlu,
Agah Ruşen Çetin,
Burak Çağlan Kızılhan,
Esin Güral Argat,
Fethi Pekin,
Hulusi Belgü,
Ali Alper Alpoğlu,
Cenk Öztanık,
Eren Ali Dişli,
Eyal Tarablus,
Hüseyin Bozkurt,
Korkut Nedim Keçeli,
Mustafa Hakan Safi,
Mustafa Kemal Danabaş,
Özgür Özaktaç,
Özgür Peker,
Şanser Özyıldırım,
Muzaffer Kerem Ersoy,
Rıfat Perahya,
Selma Altay Rodopman
