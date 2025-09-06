https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/dolar-kacinilmaz-olarak-deger-kaybedecek-ekonomiler-yeni-abd-hegemonyasini-onlemek-icin-birlesmeli-1099165482.html
'Dolar kaçınılmaz olarak değer kaybedecek, ekonomiler yeni ABD hegemonyasını önlemek için birleşmeli'
'Dolar kaçınılmaz olarak değer kaybedecek, ekonomiler yeni ABD hegemonyasını önlemek için birleşmeli'
Çin Renmin Üniversitesi'nden Wen, Doğu Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamada, ABD dolarının kaçınılmaz olarak değer kaybedeceğini belirterek, gelişmekte olan... 06.09.2025
Çin Renmin Üniversitesi Chongyang Finansal Araştırmalar Enstitüsü Dekanı Wang Wen, Doğu Ekonomi Forumu’nda Sputnik’e verdiği demeçte, ABD dolarının kaçınılmaz olarak değer kaybedeceğini ve gelişmekte olan ekonomilerin, dijital varlık piyasasında yeni bir ABD hegemonyasının oluşumunu engellemek için birleşmesi gerektiğini söyledi.Sputnik'e konuşan Wen, konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Wen ayrıca Rusya ve Çin’in, ABD’nin gelişmekte olan küresel dijital finans piyasasını domine etme riski nedeniyle benzer ve ortak zorluklarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.Wang Wen, dijital para birimleri alanında gerçekleştirilecek iş birliğinin, Rusya ve Çin’in finansal ilişkilerini derinleştirmesine ve dolardan uzaklaşma sürecini hızlandırmasına yardımcı olabileceğini belirttiği konuşmasında, “Rusya ve Çin arasındaki finansal iş birliği ivme kazanacak. Sadece finansal konularda daha derin bir iş birliği kurmakla kalmayacağız, aynı zamanda ikili ticarette dolardan vazgeçme sürecini sürdürecek ve yeni ödeme sistemleri ile sınır ötesi finansal bir güvenlik ağı oluşturacağız" cümlelerini dile getirdi.'Moskova ve Pekin yeni ve üçüncü bir iş birliği dalgasına girdi'Wen konuşmasında, Moskova ve Pekin’in finansal ilişkilerini güçlendirmeyi de içeren yeni ve üçüncü bir iş birliği dalgasına girdiklerini vurguladı.İki ülke arasındaki dijital finans iş birliğinin gelişiminin, büyük ölçüde uluslararası konjonktüre ve Rusya ile Çin maliye bakanlıklarının atacağı adımlara bağlı olacağının altını çizen Wen, açıklamasını şu cümlelerle devam ettirdi:Wen konuşmasını, “Her halükarda, önümüzdeki 10 yıl içinde iki ülke arasındaki dijital para ticareti önemli bir dönüşüm geçirecek ve Avrasya kıtasındaki finansal entegrasyonu hızlandıracak” cümlesiyle tamamladı.Temmuz ayı sonunda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dijital rublenin bütçe sistemine kademeli olarak entegrasyonunu öngören bir yasayı imzalamıştı. Bu yasa ile 'Federal Hazine’nin dijital ruble hesabı' kavramı Bütçe Kanunu’na eklenmişti. Rusya Merkez Bankası tarafından işletilen dijital ruble platformundaki bu hesap, Hazine tarafından ücretsiz olarak kullanılabiliyor.Mart ayında ise ABD Başkanı Donald Trump, Cardano (ADA), Solana (SOL) ve Ripple (XRP) gibi kripto para birimlerini içeren stratejik bir kripto para rezervi oluşturulmasını öngören bir başkanlık emri imzalamıştı. Temmuz ayında, Trump’ın seçim kampanyası vaatlerine uygun olarak ABD Temsilciler Meclisi, dijital varlık piyasasını düzenlemeye yönelik üç yasa tasarısını kabul etmişti. Bu tasarılardan biri, ABD dolarına endeksli kripto para türü olan stabilcoin’leri düzenleyen Genius Act idi. Tasarı geçen ay Senato tarafından onaylanarak Trump’ın imzasına sunuldu.Çin ise 2020 yılında dijital yuan pilot projesini başlatmış ve 2023 yılında uygulamaya koymuştu. Çin Halk Bankası tarafından doğrudan ihraç edilen ve fiziksel yuan ile bire bir oranda sabitlenen bu resmi dijital para birimi, perakende işlemlerden kamu maaşlarına kadar birçok alanda kullanılıyor.
Çin Renmin Üniversitesi’nden Wen, Doğu Ekonomi Forumu’nda yaptığı açıklamada, ABD dolarının kaçınılmaz olarak değer kaybedeceğini belirterek, gelişmekte olan ülkelerin dijital varlık piyasasında yeni bir Amerikan hegemonyasını önlemek için ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi.
Çin Renmin Üniversitesi Chongyang Finansal Araştırmalar Enstitüsü Dekanı Wang Wen, Doğu Ekonomi Forumu’nda Sputnik’e verdiği demeçte, ABD dolarının kaçınılmaz olarak değer kaybedeceğini ve gelişmekte olan ekonomilerin, dijital varlık piyasasında yeni bir ABD hegemonyasının oluşumunu engellemek için birleşmesi gerektiğini söyledi.
Sputnik'e konuşan Wen, konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Doların düşüşü kaçınılmaz ve ABD’nin stratejisi, dolar yerine stabilcoin kullanmak. Bu nedenle, ABD yeni bir stabilcoin hegemonyası kurabilir. Artık zaman bizi beklemiyor; zaman çok sınırlı. Bu yüzden, gelişmekte olan ekonomilerin, stabilcoin'lerde ve gelecekteki dijital finansal sistemde yeni bir hegemonyanın kurulmasına karşı, geçmişe kıyasla çok daha sıkı bir şekilde birleşmesi gerektiğini düşünüyorum
Wen ayrıca Rusya ve Çin’in, ABD’nin gelişmekte olan küresel dijital finans piyasasını domine etme riski nedeniyle benzer ve ortak zorluklarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.
Wang Wen, dijital para birimleri alanında gerçekleştirilecek iş birliğinin, Rusya ve Çin’in finansal ilişkilerini derinleştirmesine ve dolardan uzaklaşma sürecini hızlandırmasına yardımcı olabileceğini belirttiği konuşmasında, “Rusya ve Çin arasındaki finansal iş birliği ivme kazanacak. Sadece finansal konularda daha derin bir iş birliği kurmakla kalmayacağız, aynı zamanda ikili ticarette dolardan vazgeçme sürecini sürdürecek ve yeni ödeme sistemleri ile sınır ötesi finansal bir güvenlik ağı oluşturacağız" cümlelerini dile getirdi.
'Moskova ve Pekin yeni ve üçüncü bir iş birliği dalgasına girdi'
Wen konuşmasında, Moskova ve Pekin’in finansal ilişkilerini güçlendirmeyi de içeren yeni ve üçüncü bir iş birliği dalgasına girdiklerini vurguladı.
İki ülke arasındaki dijital finans iş birliğinin gelişiminin, büyük ölçüde uluslararası konjonktüre ve Rusya ile Çin maliye bakanlıklarının atacağı adımlara bağlı olacağının altını çizen Wen, açıklamasını şu cümlelerle devam ettirdi:
Sadece düzenleyici politika alanında değil, ödeme güvenliği konusunda da e-para ve dijital para alanlarında iş birliği yapabiliriz. Özetle, Rusya ve Çin’in finansal iş birliğini daha da hızlandırabileceğini ve gelecekteki dünya için daha adil ve kapsayıcı bir uluslararası sistem oluşturmak üzere küresel dijital finansal sistemin çekirdeğini şekillendirebileceğini düşünüyorum.
Wen konuşmasını, “Her halükarda, önümüzdeki 10 yıl içinde iki ülke arasındaki dijital para ticareti önemli bir dönüşüm geçirecek ve Avrasya kıtasındaki finansal entegrasyonu hızlandıracak” cümlesiyle tamamladı.
Temmuz ayı sonunda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dijital rublenin bütçe sistemine kademeli olarak entegrasyonunu öngören bir yasayı imzalamıştı. Bu yasa ile 'Federal Hazine’nin dijital ruble hesabı' kavramı Bütçe Kanunu’na eklenmişti. Rusya Merkez Bankası tarafından işletilen dijital ruble platformundaki bu hesap, Hazine tarafından ücretsiz olarak kullanılabiliyor.
Mart ayında ise ABD Başkanı Donald Trump, Cardano (ADA), Solana (SOL) ve Ripple (XRP) gibi kripto para birimlerini içeren stratejik bir kripto para rezervi oluşturulmasını öngören bir başkanlık emri imzalamıştı. Temmuz ayında, Trump’ın seçim kampanyası vaatlerine uygun olarak ABD Temsilciler Meclisi, dijital varlık piyasasını düzenlemeye yönelik üç yasa tasarısını kabul etmişti. Bu tasarılardan biri, ABD dolarına endeksli kripto para türü olan stabilcoin’leri düzenleyen Genius Act idi. Tasarı geçen ay Senato tarafından onaylanarak Trump’ın imzasına sunuldu.
Çin ise 2020 yılında dijital yuan pilot projesini başlatmış ve 2023 yılında uygulamaya koymuştu. Çin Halk Bankası tarafından doğrudan ihraç edilen ve fiziksel yuan ile bire bir oranda sabitlenen bu resmi dijital para birimi, perakende işlemlerden kamu maaşlarına kadar birçok alanda kullanılıyor.