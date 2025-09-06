Federal Tıp ve Biyolojik Ajans Başkanı Skvortsova: Rus kanser aşısı kullanıma hazır

Uygulamaya kolorektal kanserle başlanması planlanıyor. Aynı zamanda aşının ileri aşamada olduğu iki başka lokasyon daha var. Bunlar, en kötü huylu tümörlerden biri olan glioblastoma — kan-beyin bariyerinin arkasında, beynin yapısında bulunan tümörler ve özel melanoma türleri. Sadece cilt kanseri değil, aynı zamanda göz zarlarının melanoması da var. Çok korkutucu ve hızlı ilerleyen bir hastalık. Bu nedenle bu lokasyonlar sonraki hedefler olacak.