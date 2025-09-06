Türkiye
Federal Tıp ve Biyolojik Ajans Başkanı Skvortsova: Rus kanser aşısı kullanıma hazır
Federal Tıp ve Biyolojik Ajans Başkanı Skvortsova: Rus kanser aşısı kullanıma hazır
Federal Tıp ve Biyolojik Ajans Başkanı ve eski Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova üç yıllık preklinik verilerin ilacın güvenliğini ve yüksek etkinliğini doğruladığını belirtirken tekrarlanan uygulamalarda aşının tümör hacminde yüzde 60-80 azalma ve hayatta kalmada artış gösterdiğini vurguladı.Söz konusu aşının hangi kanser türlerinde kullanılabileceğine sorusuna da yanıt veren Skvortsova, şu cümleleri kaydetti:Skvortsova, 2025 yazının sonunda, aşının klinik olarak uygulanabilmesi için gerekli belgeleri Rusya Sağlık Bakanlığı’na sunduklarını belirtti.Şubat 2024’te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin kanser aşıları geliştirme konusunda 'çok yakın' bir aşamaya geldiğini açıklamıştı. Haziran başında ise Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, aşıların preklinik testlerden geçtiğini bildirmişti.
16:20 06.09.2025
Federal Tıp ve Biyolojik Ajans Başkanı ve eski Sağlık Bakanı Skvortsova, Rusya’da geliştirilen kanser aşısının klinik öncesi denemelerinin başarıyla tamamlanarak klinik kullanıma hazır hale geldiğini duyurdu.
Federal Tıp ve Biyolojik Ajans Başkanı ve eski Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova üç yıllık preklinik verilerin ilacın güvenliğini ve yüksek etkinliğini doğruladığını belirtirken tekrarlanan uygulamalarda aşının tümör hacminde yüzde 60-80 azalma ve hayatta kalmada artış gösterdiğini vurguladı.
Söz konusu aşının hangi kanser türlerinde kullanılabileceğine sorusuna da yanıt veren Skvortsova, şu cümleleri kaydetti:
Uygulamaya kolorektal kanserle başlanması planlanıyor. Aynı zamanda aşının ileri aşamada olduğu iki başka lokasyon daha var. Bunlar, en kötü huylu tümörlerden biri olan glioblastoma — kan-beyin bariyerinin arkasında, beynin yapısında bulunan tümörler ve özel melanoma türleri. Sadece cilt kanseri değil, aynı zamanda göz zarlarının melanoması da var. Çok korkutucu ve hızlı ilerleyen bir hastalık. Bu nedenle bu lokasyonlar sonraki hedefler olacak.
Skvortsova, 2025 yazının sonunda, aşının klinik olarak uygulanabilmesi için gerekli belgeleri Rusya Sağlık Bakanlığı’na sunduklarını belirtti.
Şubat 2024’te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin kanser aşıları geliştirme konusunda 'çok yakın' bir aşamaya geldiğini açıklamıştı. Haziran başında ise Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, aşıların preklinik testlerden geçtiğini bildirmişti.
