Ay kızıl renkte parlayacak: Hafta sonu Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den de izlenebilecek

Türkiye'de gökyüzü hafta sonu kırmızıya bürünecek. 7 Eylül 2025 gecesi Türkiye dahil Dünya'nın birçok bölgesinden görülebilecek olan Kanlı Ay Tutulması, çıplak gözle gözlemlenebilecek. Havanın açık olduğu bölgelerde, Ay'ın kırmızı tonları net bir şekilde görülebilecek.
Gökyüzü meraklılarını heyecanlandıran büyük buluşma yaklaşıyor. 7 Eylül 2025’te Türkiye semaları kırmızıya bürünecek çünkü yılın en etkileyici gökyüzü olaylarından biri olan tam ay tutulması, yani halk arasındaki adıyla Kanlı Ay, gözlemlenecek. Ay, Dünya’nın gölgesine tamamen girdiğinde kan kırmızısı tonlarına bürünecek ve bu olağanüstü manzara tüm Türkiye’den çıplak gözle izlenebilecek.
En son ne zaman görülmüştü?
2025 yılı gökyüzü açısından şanslı bir yıl. Bu tutulma öncesinde 13–14 Mart 2025’te de bir tam ay tutulması yaşanmıştı. Ancak Eylül ayında gerçekleşecek bu tutulma, Türkiye’den çok daha net izlenebilecek.
Türkiye'den gözlemlenebilecek bir sonraki önemli Ay tutulmaları kronolojik sırayla şöyle:
1.7 Eylül 2025
→ Parçalı Gölgeli Ay Tutulması
2.3 Mart 2026
→ Tam Ay Tutulması (Kanlı Ay)
3.31 Aralık 2028
→ Tam Ay Tutulması (Kanlı Ay)
Ay’ın kırmızı renge bürünmesinin nedeni, Dünya atmosferinden süzülen güneş ışığının gölgede kalan Ay yüzeyine kırmızı tonlarla ulaşması. Bu durum, gün batımlarında gökyüzünün kızarmasına neden olan aynı etkiyle, yani Rayleigh saçılımıyla açıklanıyor.
7 Eylül gecesi, Kuzey Amerika bölgesi hariç tüm Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya bu olayı canlı şekilde izleyebilecek. Ay’ın kızıl bir top gibi gökyüzünde yükseldiği bu Kanlı Ay tutulması, yılın en unutulmaz gökyüzü manzarasından biri olacak.