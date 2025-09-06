Türkiye
CHP olağanüstü kurultaya gidiyor
CHP olağanüstü kurultaya gidiyor
CHP, İstanbul'da yaşanan gelişmelerin ardından olağanüstü kurultay kararı aldı. 900'ün üzerinde delegenin imzasıyla kurultayın yapılması talebiyle Çankaya İlçe... 06.09.2025, Sputnik Türkiye
CHP, İstanbul'daki gelişmeler sonrası olağanüstü kurultay kararı aldı.Parti tarafından 900’den fazla delegenin imzasıyla kurultayın yapılması talebi Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na iletildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, delegelerin imzasıyla gerçekleştirilecek kurultayın partinin geleceğini ve Türkiye’de demokratik siyasete olan inancı güçlendireceğini belirtti.Çiftçi, kurultayın 21 Eylül 2025 tarihinde düzenleneceğini açıkladı.
00:05 06.09.2025 (güncellendi: 00:38 06.09.2025)
CHP, İstanbul'da yaşanan gelişmelerin ardından olağanüstü kurultay kararı aldı. 900'ün üzerinde delegenin imzasıyla kurultayın yapılması talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na başvuruda bulunuldu. Kurultay, 21 Eylül’de gerçekleştirilecek.
CHP, İstanbul'daki gelişmeler sonrası olağanüstü kurultay kararı aldı.
Parti tarafından 900’den fazla delegenin imzasıyla kurultayın yapılması talebi Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na iletildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, delegelerin imzasıyla gerçekleştirilecek kurultayın partinin geleceğini ve Türkiye’de demokratik siyasete olan inancı güçlendireceğini belirtti.
Çiftçi, kurultayın 21 Eylül 2025 tarihinde düzenleneceğini açıkladı.
