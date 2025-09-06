https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/chp-olaganustu-kurultaya-gidiyor-1099150630.html
CHP olağanüstü kurultaya gidiyor
CHP olağanüstü kurultaya gidiyor
Sputnik Türkiye
CHP, İstanbul'da yaşanan gelişmelerin ardından olağanüstü kurultay kararı aldı. 900'ün üzerinde delegenin imzasıyla kurultayın yapılması talebiyle Çankaya İlçe... 06.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-06T00:05+0300
2025-09-06T00:05+0300
2025-09-06T00:38+0300
poli̇ti̇ka
chp
kurultay
olağanüstü kurultay
chp kurultayı
tüzük kurultayı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098918312_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_dcebf5ec1222eddea1279e0977e748ed.jpg
CHP, İstanbul'daki gelişmeler sonrası olağanüstü kurultay kararı aldı.Parti tarafından 900’den fazla delegenin imzasıyla kurultayın yapılması talebi Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na iletildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, delegelerin imzasıyla gerçekleştirilecek kurultayın partinin geleceğini ve Türkiye’de demokratik siyasete olan inancı güçlendireceğini belirtti.Çiftçi, kurultayın 21 Eylül 2025 tarihinde düzenleneceğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/chp-istanbul-il-baskanligina-atanan-heyetten-mujdat-gurbuz-cekildi-1099146947.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098918312_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_65d4a37b56f0632f500434ebdafeb32a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
chp, kurultay, olağanüstü kurultay, chp kurultayı, tüzük kurultayı
chp, kurultay, olağanüstü kurultay, chp kurultayı, tüzük kurultayı
CHP olağanüstü kurultaya gidiyor
00:05 06.09.2025 (güncellendi: 00:38 06.09.2025)
CHP, İstanbul'da yaşanan gelişmelerin ardından olağanüstü kurultay kararı aldı. 900'ün üzerinde delegenin imzasıyla kurultayın yapılması talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na başvuruda bulunuldu. Kurultay, 21 Eylül’de gerçekleştirilecek.
CHP, İstanbul'daki gelişmeler sonrası olağanüstü kurultay kararı aldı.
Parti tarafından 900’den fazla delegenin imzasıyla kurultayın yapılması talebi Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na iletildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, delegelerin imzasıyla gerçekleştirilecek kurultayın partinin geleceğini ve Türkiye’de demokratik siyasete olan inancı güçlendireceğini belirtti.
Çiftçi, kurultayın 21 Eylül 2025 tarihinde düzenleneceğini açıkladı.