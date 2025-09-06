https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/chp-olaganustu-kurultaya-gidiyor-1099150630.html

CHP olağanüstü kurultaya gidiyor

Sputnik Türkiye

CHP, İstanbul'da yaşanan gelişmelerin ardından olağanüstü kurultay kararı aldı. 900'ün üzerinde delegenin imzasıyla kurultayın yapılması talebiyle Çankaya İlçe... 06.09.2025, Sputnik Türkiye

CHP, İstanbul'daki gelişmeler sonrası olağanüstü kurultay kararı aldı.Parti tarafından 900’den fazla delegenin imzasıyla kurultayın yapılması talebi Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na iletildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, delegelerin imzasıyla gerçekleştirilecek kurultayın partinin geleceğini ve Türkiye’de demokratik siyasete olan inancı güçlendireceğini belirtti.Çiftçi, kurultayın 21 Eylül 2025 tarihinde düzenleneceğini açıkladı.



Sputnik Türkiye

